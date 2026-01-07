Condutor realiza manobra indevida e bate em viatura do Detran
Ninguém ficou ferido, sendo constatado que o motorista estava regular.
Uma viatura do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran) se envolveu em um acidente na CE-293, próxima à cidade de Milagres, Interior do Estado. Nenhuma pessoa ficou ferida.
Segundo a entidade, o sinistro foi ocasionado pelo motorista do outro veículo, um fiat toro. Ele teria realizado uma manobra indevida e colidiu com uma viatura do Detran.
Imagens do acidente mostram o veículo institucional dentro de vários tijolos após a colisão. A viatura saiu da via, enquanto o outro carro ficou no meio da CE, com avarias consideráveis.
“No entanto, foi constatado que o condutor do referido veículo particular é devidamente habilitado e o carro está em situação regular”, informou o Departamento, em nota ao Diário do Nordeste.
A Polícia Rodoviária Estadual deu apoio à ocorrência, que contou com a perícia da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).
O Detran informou ainda que o referido laudo sobre o sinistro será concluído em até 30 dias.