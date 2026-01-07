Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Condutor realiza manobra indevida e bate em viatura do Detran

Ninguém ficou ferido, sendo constatado que o motorista estava regular.

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
Ceará
Veículos envolvidos com acidente do Detran.
Legenda: O laudo do acidente ficará pronto em cerca de 30 dias.
Foto: Reprodução/redes sociais.

Uma viatura do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran) se envolveu em um acidente na CE-293, próxima à cidade de Milagres, Interior do Estado. Nenhuma pessoa ficou ferida.

Segundo a entidade, o sinistro foi ocasionado pelo motorista do outro veículo, um fiat toro. Ele teria realizado uma manobra indevida e colidiu com uma viatura do Detran.

Imagens do acidente mostram o veículo institucional dentro de vários tijolos após a colisão. A viatura saiu da via, enquanto o outro carro ficou no meio da CE, com avarias consideráveis.

Veja também

teaser image
Ceará

Pilastra desaba e empresária morre durante férias no Ceará

teaser image
Ceará

Recicladora morre após acidente no lixão de Russas, no Ceará

teaser image
Ceará

CE não tem prazo para cadastrar instrutores autônomos de CNH

“No entanto, foi constatado que o condutor do referido veículo particular é devidamente habilitado e o carro está em situação regular”, informou o Departamento, em nota ao Diário do Nordeste

A Polícia Rodoviária Estadual deu apoio à ocorrência, que contou com a perícia da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce)

O Detran informou ainda que o referido laudo sobre o sinistro será concluído em até 30 dias.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Foto de Laurinha e seus livros.
Ceará

‘Lendo, sinto que não estou só’: cearense de 82 anos encanta com rotina literária

Laurinha encontrou na leitura um caminho contra a ansiedade pós-pandemia.

Bergson Araujo Costa
Há 4 minutos
Vacinas contra a dengue produzidas pelo Instituto Butantan.
Ceará

Maranguape inicia vacinação de dose única contra a dengue em 18 de janeiro

Cidade é uma das três escolhidas pelo Ministério da Saúde para iniciar a campanha.

Redação
Há 18 minutos
Veículos envolvidos com acidente do Detran.
Ceará

Condutor realiza manobra indevida e bate em viatura do Detran

Ninguém ficou ferido, sendo constatado que o motorista estava regular.

Bergson Araujo Costa
Há 1 hora
Imagem mostra instrutor do DETRAN Ceará supervisiona um carro de exame prático de direção em uma pista de testes ao ar livre.
Ceará

CE não tem prazo para cadastrar instrutores autônomos de CNH

Profissionais reclamam que atraso mantém usuários dependentes de autoescolas.

Carol Melo
07 de Janeiro de 2026
Um soldadinho-do-araripe, pássaro branco com uma crista vermelha e detalhes pretos nas asas e cauda, equilibrado em um galho de árvore.
Ceará

8 animais que só existem no Ceará estão sob ameaça de extinção

De ave a calango, espécies são listadas no livro vermelho de animais em risco.

Theyse Viana
07 de Janeiro de 2026
Equipes da PM e da Perícia Forense do Estado do Ceará foram acionadas para atender ocorrência em lixão
Ceará

Recicladora morre após acidente no lixão de Russas, no Ceará

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado.

João Lima Neto
07 de Janeiro de 2026
Grupo de jovens, muitos com mochilas, reunidos na entrada de um edifício, provavelmente uma escola ou universidade.
Ceará

Nota do Enem 2025: veja quando sai e saiba próximos passos

Candidatos poderão usar os resultados das três últimas edições no Sisu.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Foto de Thayze Rodrigues em evento.
Ceará

Pilastra desaba e empresária morre durante férias no Ceará

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Paracuru.

João Lima Neto
07 de Janeiro de 2026
Aplicativo Meu CadÚnico pode apresentar instabilidade.
Ceará

CadÚnico fica indisponível nesta sexta (9) e suspende atendimentos em Fortaleza

Aplicativo também deve ser afetado por manutenção.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Ceará

Imagem do Menino Jesus escapa de incêndio em Fortaleza

Eletrodomésticos e produtos alimentícios foram atingidos por chamas.

João Lima Neto
06 de Janeiro de 2026
Montagem com duas imagens de monumentos religiosos no Ceará: à esquerda, a estátua da Menina Benigna em Santana do Cariri, cercada por andaimes e operários durante a construção; à direita, a estrutura de aramado metálico formando o rosto da estátua de Santo Antônio em Caridade.
Ceará

Ceará poderá ganhar dois novos 'santos gigantes' em 2026

São pelo menos oito monumentos de até 54 metros existentes no Estado.

Clarice Nascimento
06 de Janeiro de 2026
Grupo é resgatado de helicóptero após se afogar em Fortaleza
Ceará

Grupo é resgatado de helicóptero após se afogar em Fortaleza

Um adolescente e três adultos foram retirados do mar da Praia da Cofeco.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Ceará

Sucata Chico Alves tinha alvará até 2026 apesar de pendências com Bombeiros; documento foi cancelado

Estabelecimento não tinha o Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros

Thatiany Nascimento
06 de Janeiro de 2026
Imagem de Nossa Senhora destruída.
Ceará

Presépio é alvo de vandalismo em Canindé e imagem de Nossa Senhora é destruída; veja vídeo

O caso ocorreu ao lado da Igreja Nossa Senhora das Dores. Autoridades analisam imagens para identificar o responsável.

Lucas Monteiro
05 de Janeiro de 2026
Pessoas caminham pelo calçadão ensolarado da Beira-Mar, em Fortaleza, durante uma onda de calor. A cena mostra pedestres em trajes leves sob a sombra de árvores, com prédios altos e palmeiras ao fundo sob luz solar intensa.
Ceará

Vai chover no Ceará? Veja previsão do tempo para os próximos 15 dias

Registros de chuvas estão abaixo do normal para o mês de janeiro.

Nicolas Paulino
05 de Janeiro de 2026
Mulher branca com tatuagem no pulso e vestindo top laranja passa protetor solar no braço esticado. Ao fundo, há um céu azul num dia ensolarado.
Ceará

Onda de calor de até 3 °C acima da média deve seguir no Ceará nos próximos dias; veja cuidados

Combinação de altas temperaturas com baixa umidade exige cuidados com a saúde.

Nicolas Paulino
05 de Janeiro de 2026
foto de alunos comentando sobre redação do Enem.
Ceará

Enem 2025: veja data prevista para divulgação do resultado

As notas ficam disponíveis na Página do Participante do Inep.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Imagem de duas mulheres venezuelanas sorridentes em um ambiente interno, uma de cabelo curto e a outra de cabelo comprido, com uma atmosfera acolhedora.
Ceará

Venezuelana que mora há 4 anos em Fortaleza diz que não pretende voltar ao país

Ana Lucero está recebendo atualizações da mãe sobre o que acontece em Caracas, capital da Venezuela.

Paulo Roberto Maciel*
05 de Janeiro de 2026
Bicicleta do Bicicletar é arremessada ao mar da Ponte dos Ingleses
Ceará

Bicicleta do Bicicletar é arremessada ao mar da Ponte dos Ingleses

AMC declarou que irá registrar um Boletim de Ocorrência (B.O).

João Lima Neto
05 de Janeiro de 2026
Mulher e bebê são resgatados de apartamento durante incêndio em Fortaleza
Ceará

Mulher e bebê são resgatados de apartamento durante incêndio em Fortaleza

As vítimas foram resgatadas por vizinhos que tentaram conter as chamas sem sucesso.

Redação
05 de Janeiro de 2026