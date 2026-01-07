Condutor realiza manobra indevida e bate em viatura do Detran

Uma viatura do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran) se envolveu em um acidente na CE-293, próxima à cidade de Milagres, Interior do Estado. Nenhuma pessoa ficou ferida.

Segundo a entidade, o sinistro foi ocasionado pelo motorista do outro veículo, um fiat toro. Ele teria realizado uma manobra indevida e colidiu com uma viatura do Detran.

Imagens do acidente mostram o veículo institucional dentro de vários tijolos após a colisão. A viatura saiu da via, enquanto o outro carro ficou no meio da CE, com avarias consideráveis.

Veja também Ceará Pilastra desaba e empresária morre durante férias no Ceará Ceará Recicladora morre após acidente no lixão de Russas, no Ceará Ceará CE não tem prazo para cadastrar instrutores autônomos de CNH

“No entanto, foi constatado que o condutor do referido veículo particular é devidamente habilitado e o carro está em situação regular”, informou o Departamento, em nota ao Diário do Nordeste.

A Polícia Rodoviária Estadual deu apoio à ocorrência, que contou com a perícia da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

O Detran informou ainda que o referido laudo sobre o sinistro será concluído em até 30 dias.