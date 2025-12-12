Detran-CE reforça atenção no trânsito durante período de férias.

Com o início das férias, cresce o fluxo de veículos nas estradas e a movimentação de pedestres em áreas urbanas e pontos turísticos. O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) reforça que esse é um período marcado por relaxamento e mudança de rotina, fatores que podem aumentar situações de risco quando associados a comportamentos arriscados ao volante.

Nas rodovias, o excesso de velocidade permanece entre as condutas mais observadas e perigosas, especialmente em trajetos extensos realizados por motoristas que viajam para diferentes destinos. As ultrapassagens indevidas são fatores de risco, principalmente em vias muito movimentadas que possuam um intenso fluxo de veículos de grande porte.

Ainda se aumenta o número de pedestres, muitas vezes crianças, e a distração aparece como um dos principais fatores de risco, especialmente pelo uso do celular enquanto se está dirigindo. Em ambos os cenários, o desrespeito à sinalização contribui para ampliar a gravidade das ocorrências registradas.

Jorge Trindade, diretor de educação para o trânsito do Detran-CE, orienta que o planejamento da viagem comece antes mesmo de pegar a estrada. “É importante que o condutor pesquise sobre o trajeto a ser seguido, incluindo o local em que será feita a pausa para o descanso. Também é indispensável que o condutor esteja bem de saúde, tenha dormido bem e esteja descansado para iniciar a viagem. Durante a viagem, todos os integrantes do veículo devem utilizar os equipamentos de segurança: cinto de segurança, equipamento de retenção para crianças ou o capacete, no caso de motociclista e passageiro da motocicleta”, destaca.

O Detran-CE reforça que, para motociclistas, o uso do capacete continua sendo regra essencial para proteção. Lembra ainda que calçados fechados, calças e blusas com mangas ajudam a evitar lesões em caso de queda, além da necessidade de manter velocidade compatível com a via.

“Cada pessoa que encontramos na via tem uma história, uma família e um destino. Respeite as regras de trânsito, com atenção redobrada aos limites de velocidade. Desacelere. Seu bem maior é a vida”, explica Jorge Trindade.