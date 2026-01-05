Enem 2025: veja data prevista para divulgação do resultado

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) ainda irá anunciar a data oficial de divulgação das notas individuais do Enem 2025. Com base nos anos anteriores, o resultado do exame costuma ser publicado na metade do mês de janeiro.

Nas redes sociais, diversos estudantes revelaram a expectativa de que as notas sejam divulgadas no dia 16 de janeiro, uma sexta-feira, o que ainda não foi confirmado pelo Inep.

Onde verificar o resultado do Enem?

O resultado do Enem é individual e fica disponível na Página do Participante do Inep. Para acessar as notas, o candidato deve usar o login e a senha do Gov.br.

Na página, o aluno poderá conferir suas notas em linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias; além da redação, que varia de 0 a 1000 pontos.

Sisu

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2026 abrirá as inscrições a partir do dia 19 de janeiro. O documento do Ministério da Educação (MEC) fecha o sistema às 23h59 do dia 23 de janeiro.

Esta será a maior edição do programa, contando com 274,8 mil vagas em 7,3 mil cursos e 136 universidades brasileiras.

O Sisu é o principal meio de ingresso em instituições públicas de ensino superior no País. Desde 2024, o programa passou a ter edição única anual, com vagas que contemplam tanto cursos que iniciam no primeiro quanto no segundo semestre letivo.

As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pelo Portal de Acesso Único do Governo Federal.

Para participar, o candidato precisa ter feito o Enem em uma das edições aceitas e não pode ter sido treineiro, ou seja, ter realizado a prova apenas como teste. Além disso, é necessário ter obtido nota acima de zero na redação.