UFC está entre as dez instituições com mais vagas disponíveis no Sisu

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2026 abrirá as inscrições a partir do dia 19 de janeiro. Nesta edição, haverá 274,8 mil vagas disponíveis em mais de 7,3 mil cursos de 136 instituições. Na lista das dez instituições com mais vagas, a Universidade Federal do Ceará aparece com 6.408 ofertas.

A lista inclui outras universidades federais, como a do Rio de Janeiro, da Paraíba, de Pernambuco, Minas Gerais e Bahia.

Veja lista de 10 instituições que mais ofertam vagas

Instituição Número de vagas UFRJ 9.120 UFF 8.931 UFPB 8.005 UFPE 7.477 UFRN 7.336 UFMG 6.552 IFSP 6.470 UFC 6.408 UFMA 6.098 UFBA 5.991

Lista de 10 cursos com mais vagas

O curso de pedagogia lidera com a maior quantidade de vagas livres, com 10.145.

Em segundo e terceiro lugar estão: administração (9.462) e matemática (9.332). Mas a lista dos dez cursos com mais vagas inclui também medicina, engenharia civil e direito.

Curso Número de vagas Pedagogia 10.145 Administração 9.462 Matemática 9.332 Ciências Biológicas 8.932 Direito 7.834 Química 7.647 Física 6.773 Engenharia Civil 6.704 Medicina 5.524 Agronomia 5.458

O que é o Sisu?

O Sisu é o principal meio de ingresso em instituições públicas de ensino superior no País. Desde 2024, o programa passou a ter edição única anual, com vagas que contemplam tanto cursos que iniciam no primeiro quanto no segundo semestre letivo. Na última edição, o sistema ofereceu mais de 261 mil vagas em 124 universidades públicas.

Com a ampliação das edições válidas do Enem, o Sisu 2026 promete aumentar as chances de ingresso dos candidatos e tornar o processo mais flexível para quem busca uma vaga no ensino superior público.

Cronograma do Sisu 2026