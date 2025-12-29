UFC está entre as dez instituições com mais vagas disponíveis no Sisu
Sisu ainda divulga dez cursos com mais vagas ofertadas para os candidatos do Enem.
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2026 abrirá as inscrições a partir do dia 19 de janeiro. Nesta edição, haverá 274,8 mil vagas disponíveis em mais de 7,3 mil cursos de 136 instituições. Na lista das dez instituições com mais vagas, a Universidade Federal do Ceará aparece com 6.408 ofertas.
A lista inclui outras universidades federais, como a do Rio de Janeiro, da Paraíba, de Pernambuco, Minas Gerais e Bahia.
Veja lista de 10 instituições que mais ofertam vagas
|Instituição
|Número de vagas
|UFRJ
|9.120
|UFF
|8.931
|UFPB
|8.005
|UFPE
|7.477
|UFRN
|7.336
|UFMG
|6.552
|IFSP
|6.470
|UFC
|6.408
|UFMA
|6.098
|UFBA
|5.991
Lista de 10 cursos com mais vagas
O curso de pedagogia lidera com a maior quantidade de vagas livres, com 10.145.
Em segundo e terceiro lugar estão: administração (9.462) e matemática (9.332). Mas a lista dos dez cursos com mais vagas inclui também medicina, engenharia civil e direito.
|Curso
|Número de vagas
|Pedagogia
|10.145
|Administração
|9.462
|Matemática
|9.332
|Ciências Biológicas
|8.932
|Direito
|7.834
|Química
|7.647
|Física
|6.773
|Engenharia Civil
|6.704
|Medicina
|5.524
|Agronomia
|5.458
O que é o Sisu?
O Sisu é o principal meio de ingresso em instituições públicas de ensino superior no País. Desde 2024, o programa passou a ter edição única anual, com vagas que contemplam tanto cursos que iniciam no primeiro quanto no segundo semestre letivo. Na última edição, o sistema ofereceu mais de 261 mil vagas em 124 universidades públicas.
Com a ampliação das edições válidas do Enem, o Sisu 2026 promete aumentar as chances de ingresso dos candidatos e tornar o processo mais flexível para quem busca uma vaga no ensino superior público.
Cronograma do Sisu 2026
- Inscrições: 19 a 23 de janeiro.
- Resultado da chamada regular: 29 de janeiro.
- Matrículas: a partir de 2 de fevereiro.
- Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro.