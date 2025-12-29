Diário do Nordeste
UFC está entre as dez instituições com mais vagas disponíveis no Sisu

Sisu ainda divulga dez cursos com mais vagas ofertadas para os candidatos do Enem.

Ceará
Imagem do portal do Sisu para matéria sobre vagas disponíveis.
Legenda: Sisu divulgou as instituições com mais vagas disponíveis.
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2026 abrirá as inscrições a partir do dia 19 de janeiro. Nesta edição, haverá 274,8 mil vagas disponíveis em mais de 7,3 mil cursos de 136 instituições. Na lista das dez instituições com mais vagas, a Universidade Federal do Ceará aparece com 6.408 ofertas. 

A lista inclui outras universidades federais, como a do Rio de Janeiro, da Paraíba, de Pernambuco, Minas Gerais e Bahia. 

Veja lista de 10 instituições que mais ofertam vagas

Instituição Número de vagas
UFRJ 9.120
UFF 8.931
UFPB 8.005
UFPE 7.477
UFRN 7.336
UFMG 6.552
IFSP 6.470
UFC 6.408
UFMA 6.098
UFBA 5.991

Lista de 10 cursos com mais vagas

O curso de pedagogia lidera com a maior quantidade de vagas livres, com 10.145. 

Em segundo e terceiro lugar estão: administração (9.462) e matemática (9.332). Mas a lista dos dez cursos com mais vagas inclui também medicina, engenharia civil e direito. 

Curso Número de vagas
Pedagogia 10.145
Administração 9.462
Matemática 9.332
Ciências Biológicas 8.932
Direito 7.834
Química 7.647
Física 6.773
Engenharia Civil 6.704
Medicina 5.524
Agronomia 5.458

O que é o Sisu?

O Sisu é o principal meio de ingresso em instituições públicas de ensino superior no País. Desde 2024, o programa passou a ter edição única anual, com vagas que contemplam tanto cursos que iniciam no primeiro quanto no segundo semestre letivo. Na última edição, o sistema ofereceu mais de 261 mil vagas em 124 universidades públicas.

Com a ampliação das edições válidas do Enem, o Sisu 2026 promete aumentar as chances de ingresso dos candidatos e tornar o processo mais flexível para quem busca uma vaga no ensino superior público.

Cronograma do Sisu 2026

  • Inscrições: 19 a 23 de janeiro.
  • Resultado da chamada regular: 29 de janeiro.
  • Matrículas: a partir de 2 de fevereiro.
  • Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro.

