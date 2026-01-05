Diário do Nordeste
Bicicleta do Bicicletar é arremessada ao mar da Ponte dos Ingleses

AMC declarou que irá registrar um Boletim de Ocorrência (B.O).

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
(Atualizado às 14:00)
Ceará

Um vídeo que circulou nas redes sociais no fim de semana registrou uma pessoa arremessando uma bicicleta do sistema Bicicletar — programa de transporte compartilhado da Prefeitura de Fortaleza — ao mar, da Ponte dos Ingleses, na capital cearense.

Nas imagens, a pessoa, que parece ser uma criança, é vista erguendo a bicicleta e lançando o equipamento por cima do guarda-corpo do ponto turístico.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que a Serttel, empresa responsável pela operação do Bicicletar, apura a ocorrência de vandalismo registrada e divulgada nas redes sociais.

Segundo a AMC, será registrado Boletim de Ocorrência (B.O) para identificar o responsável pelo ato.

O órgão esclareceu ainda que o sistema conta com equipe exclusiva de manutenção, o que garante que não houve prejuízo à operação do programa.

Segurança com câmeras de videomonitoramento

A AMC destacou que todas as bicicletas possuem dispositivos antifurto, implantados para coibir práticas indevidas e ampliar a segurança, preservando a integridade e a vida útil dos equipamentos.

Além disso, as estações do Bicicletar dispõem de sistema de câmeras de videomonitoramento, que reforça o controle e o acompanhamento do uso das bicicletas, das estações e dos demais equipamentos vinculados ao programa.

Bicicleta do Bicicletar é arremessada ao mar da Ponte dos Ingleses
