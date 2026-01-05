Bicicleta do Bicicletar é arremessada ao mar da Ponte dos Ingleses
AMC declarou que irá registrar um Boletim de Ocorrência (B.O).
Um vídeo que circulou nas redes sociais no fim de semana registrou uma pessoa arremessando uma bicicleta do sistema Bicicletar — programa de transporte compartilhado da Prefeitura de Fortaleza — ao mar, da Ponte dos Ingleses, na capital cearense.
Nas imagens, a pessoa, que parece ser uma criança, é vista erguendo a bicicleta e lançando o equipamento por cima do guarda-corpo do ponto turístico.
A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou que a Serttel, empresa responsável pela operação do Bicicletar, apura a ocorrência de vandalismo registrada e divulgada nas redes sociais.
Segundo a AMC, será registrado Boletim de Ocorrência (B.O) para identificar o responsável pelo ato.
O órgão esclareceu ainda que o sistema conta com equipe exclusiva de manutenção, o que garante que não houve prejuízo à operação do programa.
Segurança com câmeras de videomonitoramento
A AMC destacou que todas as bicicletas possuem dispositivos antifurto, implantados para coibir práticas indevidas e ampliar a segurança, preservando a integridade e a vida útil dos equipamentos.
Além disso, as estações do Bicicletar dispõem de sistema de câmeras de videomonitoramento, que reforça o controle e o acompanhamento do uso das bicicletas, das estações e dos demais equipamentos vinculados ao programa.