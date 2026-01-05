Mulher e bebê são resgatados de apartamento durante incêndio em Fortaleza

Uma mulher e um recém-nascido foram resgatados durante um incêndio em um apartamento no residencial Cidade Jardim, no bairro José Walter, em Fortaleza. O caso aconteceu no sábado (2), e o resgate foi realizado por moradores do local. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o fogo atingiu uma unidade no segundo andar. No momento em que os bombeiros foram acionados, a proprietária do imóvel já havia conseguido deixar o local. Houve relatos de que vizinhos tentaram combater as chamas, sem sucesso. A mulher e o recém-nascido estavam no pavimento superior e ficaram impossibilitados de descer devido à intensa propagação de fumaça e calor. Conforme os Bombeiros, o incêndio deixou danos materiais, com perdas de mobiliário, eletrodomésticos e revestimentos internos, além da destruição do banheiro e do comprometimento das paredes e do teto de todos os cômodos do apartamento.