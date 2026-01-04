Empresário que saltou de barco para mergulhar no CE segue desaparecido após 24 horas

Um empresário de 36 anos teria se afogado no Açude de Araras, um dos maiores reservatórios do Ceará, localizado na cidade de Varjota. A ocorrência foi registrada às 10h50 desse sábado (3).

24 horas depois, mergulhadores, bombeiros civis e militares seguem em busca pela vítima, identificada como Jocélio Rodrigues.

A reportagem do Diário do Nordeste entrou em contato com um bombeiro que está em diligências, que disse que às 10h52 do sábado eles passaram a receber diversas mensagens e ligações dando conta do afogamento.

"Ainda há muitas informações desencontradas, algumas pessoas dizem que ele parou a embarcação dele e pulou para dar um mergulho. Alguns dizem que ele passou mal e que tentaram pegar um colete, mas foi o tempo que ele afundou", disse o bombeiro à reportagem.

18 METROS DE PROFUNDIDADE

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informou que "ao chegar ao local, a equipe realizou o deslocamento até o ponto provável do incidente com o apoio de moradores da região e o uso de embarcação".

"Foram executados mergulhos nos pontos indicados, com registros de profundidades de até 18 metros. Com o avançar da noite, em razão das condições de segurança e da grande extensão da área central do açude, as buscas foram suspensas, sendo retomadas na manhã deste domingo (04)" Bombeiros Militar

Até o momento, não há novas atualizações sobre a ocorrência. O Corpo de Bombeiros Militar diz que "segue acompanhando a situação e manterá a população informada sobre qualquer novidade relevante".