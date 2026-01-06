Imagem do Menino Jesus escapa de incêndio em Fortaleza

Um incêndio atingiu uma padaria localizada no bairro Varjota, durante a madrugada do último sábado (3). Conforme Érica Lins, proprietária do estabelecimento, as chamas começaram por volta das 3h25 — horário em que as câmeras de segurança pararam de funcionar. Curiosamente, uma imagem do Menino Jesus em uma manjedoura, usada na decoração no Natal, não foi atingida pelas chamas.

Paulo Joabne Mota, esposo de Érica, acredita que o fogo começou após uma queda de energia. Segundo ele, com o retorno do serviço, houve uma sobrecarga de fritadeiras, o que deve ter ocasionado a explosão do equipamento.

Em cerca de oito minutos, o incêndio se espalhou rapidamente, impedindo qualquer nova visualização pelas câmeras. O incêndio destruiu instalações elétricas, televisões, fritadeiras, liquidificador, ventiladores, entre outros produtos descartáveis e alimentícios. Ao todo, os donos da padaria orçam prejuízo de R$ 6 mil.

Segundo o proprietário da loja, o fogo não ter atingido a imagem do Menino Jesus foi um sinal para seguirem com o trabalho.

Sou cristão, eu acredito em Deus. Acredito em Jesus Cristo. Foi muito emblemático. Vou ser sincero: foi como um fio de esperança e um gás para retomar. Para não desistir Paulo Joabne Mota de Lima Proprietário da padaria

População ajudou a conter fogo

Segundo Erica Lins, moradores da comunidade foram os primeiros a agir e ajudaram a conter as chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros, o que ocorreu por volta das 5h.

O incêndio deixou o local coberto por cinzas e com forte cheiro de fumaça, perceptível mesmo após dias de limpeza. Equipamentos como freezers e móveis ficaram impregnados pelo cheiro de queimado, e os trabalhos de remoção de resíduos e higienização se estenderam por mais de um dia para que o estabelecimento pudesse voltar a funcionar.

Mesmo diante do prejuízo e do impacto emocional, os proprietários destacam o apoio recebido da comunidade e afirmam que o episódio acabou fortalecendo os laços com os clientes e moradores da região.