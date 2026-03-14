Fábrica de pães é interditada após infestação de barata e 12 toneladas de produtos são apreendidos

Quase 11,5 toneladas de produtos de panificação foram apreendidas e uma indústria foi interditada no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, na última terça-feira (10). A ação foi realizada por agentes da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), que identificaram infestação de pragas, principalmente baratas.

Na fiscalização, ainda constataram não haver condições sanitárias adequadas nas instalações. Os alimentos foram considerados impróprios para consumo humano e, na quinta-feira (12), os agentes finalizaram a operação de retirada dos produtos. Todos serão descartados.

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Itens apreendidos

Dentre os itens apreendidos, estavam pães de hambúrguer, hot dog, integral e árabe. Havia também produtos de panificação e confeitaria, como salgados e recheios destinados à venda.

Esses alimentos eram produzidos e armazenados em ambientes com baratas e outras pragas. Como havia um grande estoque, precisaram de dois dias para retirar toda a mercadoria. Quatro caminhões fizeram sete viagens para transportar a carga.

Multa pelas infrações

Além da apreensão, foram lavrados dois autos de infração com base no Código da Cidade de Fortaleza. Conforme a Agefis, a empresa tem prazo de 10 dias úteis para apresentar defesa.

O primeiro auto foi aplicado pela venda de alimentos sem as precauções de higiene estipuladas pela legislação sanitária. Essa infração é considerada grave e pode resultar em multas de até R$ 14,4 mil.

Já o segundo auto emitido considerou que empresa operava com licença sanitária vencida desde 2022. No local, também desenvolviam atividades de alto risco sanitário, com produtos não previstos na autorização concedida. Essa irregularidade é classificada como infração média, com multa de até R$ 9,6 mil.

No entanto, os valores só são definidos após a conclusão do processo administrativo.