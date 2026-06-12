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Plano de saúde Best Senior facilita adesão com desconto para público 44+

Operadora oferece modelo sem coparticipação, carência reduzida e rede credenciada

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: Best Senior oferece plano sem coparticipação e rede credenciada no Ceará.
Foto: divulgação

Voltado para o público acima dos 44 anos de idade, o plano de saúde Best Senior aposta em um modelo sem coparticipação, com benefícios que priorizam previsibilidade financeira e acesso facilitado aos serviços médicos. Entre os diferenciais, estão carência zero para consultas e exames, além de condições especiais para novos beneficiários, como 10% nos quatros primeiros meses que totalizam 40%. A proposta também contempla clientes que já possuem outro plano, com possibilidade de análise para isenção de até 100% das carências.

Plano aposta em atendimento personalizado

O acolhimento é um dos pilares da atuação da operadora, com foco em um atendimento próximo e personalizado. Segundo Richelle Silva, coordenadora de unidade em Fortaleza, a proposta é compreender as necessidades de cada beneficiário. “Nossa equipe é orientada a ouvir atentamente as demandas, esclarecer dúvidas de forma clara e oferecer o suporte necessário durante todo o processo”, destaca.

Cobertura inclui hospitais e laboratórios

No Ceará, a rede credenciada inclui unidades da Rede OTO, como OTO Aldeota, OTO Meireles, OTO Santos Dumont, OTO Sul e OTO Caucaia, oferecendo acesso a consultas, exames e pronto atendimento de referência. A Best Senior conta ainda com clínica própria localizada na Avenida Desembargador Moreira, nº 1940, na Aldeota, em Fortaleza, com estrutura que funciona como sede e centro de atendimento.

Entre os parceiros laboratoriais estão Argos Patologia, Clementino Fraga e OtoLab, garantindo suporte diagnóstico com tecnologia atualizada e conforto aos beneficiários. Além disso, os clientes têm acesso ao sistema Abramge, que oferece cobertura nacional para atendimentos de urgência e emergência em trânsito, modelo que garante mobilidade e segurança ao utilizar uma ampla rede de hospitais e clínicas referenciadas pelo país.

Serviço
Plano de Saúde Best Senior | Ceará
Endereço: Av. Desembargador Moreira, nº 1940, Aldeota, Fortaleza/CE
Telefone: (85) 4042-3324
Cotação: https://bestsenior.com.br/cotacao-ceara
Instagram: @ HYPERLINK "https://www.instagram.com/bestseniorfortaleza" HYPERLINK "https://www.instagram.com/bestseniorfortaleza" HYPERLINK "https://www.instagram.com/bestseniorfortaleza"bestseniorfortaleza
ANS 42176-6
Site: https://bestsenior.com.br/ceara

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