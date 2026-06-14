Instrutores presos por morte de mulher sem corda em rope jump não conseguiram explicar erro

Os três homens presos em flagrante por homicídio com dolo eventual prestaram depoimento sobre a morte da jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos. Ela morreu após ser lançada sem corda em salto de rope jumping. No entanto, nenhum deles soube explicar a falha.

O caso foi registrado na manhã de sábado (13) na Ponte do Esqueleto. A estrutura está localizada na divisa entre Limeira e Cordeirópolis, no Interior de São Paulo.

Os suspeitos foram identificados como Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 anos; Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 anos; e Maicon Fernandes Cintra, de 42 anos. As informações são do g1.

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Depoimento dos três para a Polícia Civil

Conforme a delegada responsável pelo caso, Andréa Dantas, eles pareciam estar desnorteados e não sabiam dizer o que aconteceu antes da queda.

"Eles não conseguem se recordar qual foi a falha ali, quem teria que ter colocado a corda, se não houve a fiscalização. Não conseguem se recordar", compartilha Dantas.

Os três possuem muita experiência com saltos de rope jumping e destacaram que nunca tinham passado por nenhuma situação parecida.

Inclusive, o salto de Maria Eduarda não tinha sido o primeiro do dia. "Eles estão até desnorteados com a situação porque praticam isso há muito tempo e nunca tinha acontecido nada do tipo", disse a delegada.

Suspeito chamado para ajudar no salto

Um dos presos afirmou não ser responsável por instalar a corda. Ele tinha sido chamado apenas para ajudar na execução do salto.

No entanto, a Polícia Civil considerou que ele tinha condições de notar a falha.

"O terceiro indivíduo teria sido chamado ali para ajudar. Porém, a corda é muito visível, a corda é grossa, inclusive ela está no chão, então daria para ter visto que não estava colocada", explicou a delegada.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que deve ouvir novas testemunhas nos próximos dias. Além disso, a perícia trabalha na elaboração dos laudos que ajudarão a esclarecer as circunstâncias do ocorrido.