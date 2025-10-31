Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Uma cama levada pelas enchentes é vista após a passagem do furacão Melissa pela cidade de San Miguel de Parada, na província de Santiago de Cuba, em 29 de outubro de 2025.

Mundo

Veja fotos do antes e depois da destruição causada pelo furacão Melissa

Tempestade é a mais forte dos últimos 175 anos e deixou ao menos sete mortos no Caribe.

Redação 29 de Outubro de 2025
Uma área rural da cidade de Várzea Alegre, no Ceará, aparece queimada, com troncos carbonizados e pequenas labaredas ainda acesas. Duas pessoas estão no centro da imagem, uma delas com chapéu de palha e enxada, aparentando trabalhar no terreno, enquanto a outra observa. O solo está coberto por cinzas e fumaça, indicando recente queimada.

Ceará

Incêndios deixam ‘cicatrizes’ gigantes no solo de cidades do CE; veja locais

Pesquisa inédita da Funceme revela marcas que equivalem ao tamanho de 6 municípios de Fortaleza.

Nicolas Paulino 29 de Outubro de 2025
Imagem do artista. Homem negro veste roupa branca e usa óculos escuros.

Zoeira

Sean 'Diddy' Combs pode deixar a prisão em 2028 com bom comportamento

Rapper cumpre pena de 50 meses por transporte para fins de prostituição.

Redação 28 de Outubro de 2025
videonoticia furacão melissa

Mundo

Assista: Furacão Melissa toca o solo e vira a 'tempestade do século' na Jamaica

O furacão já causou a morte de sete pessoas.

Redação 28 de Outubro de 2025
Foto de camas barricadas na janela de quarto de hotel na Jamaica, por conta do Furacão Melissa.

Mundo

Furacão Melissa: brasileiros fazem barricada com camas em janelas de hotel

O furacão de categoria 5 já teria provocado três mortes na Jamaica.

Redação e AFP 28 de Outubro de 2025

Ceará

CE tem 55 cidades em alerta para ventos intensos até sexta; veja locais

Segundo o Inmet, a intensificação dos ventos pode movimentar dunas de areia sobre construções na orla.

Redação 28 de Outubro de 2025
Viatura da Polícia Militar do Ceará, que atendeu ocorrência de acidente de trânsito em Quixelô.

Segurança

Bebê de 11 meses morre após colisão em Quixelô, no interior do Ceará

Óbito da criança foi constatado ainda no local do acidente, na CE-375.

Redação 28 de Outubro de 2025
Imagem em preto e branco do carro no momento em que grávida de gêmeos é atropelada em Guarulhos.

País

Grávida de gêmeos é atropelada em Guarulhos; motorista foge sem prestar socorro

Mulher de 33 anos caminhava de mãos dadas com uma criança quando foi atingida por um carro que subiu na calçada.

Redação 27 de Outubro de 2025
Jovem mulher com cabelo ruivo e maquiagem com delineado marcante, tirando uma selfie com smartphone rosa em ambiente moderno..

Sergipe

Saiba quem é a trapezista baiana que morreu durante apresentação em Sergipe

Valdemirian Alves de Carvalho Marques, de 28 anos, caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros.

Redação 27 de Outubro de 2025
Cenas do acidente com PM da rota e idoso em São Paulo.

País

Policial morre em acidente de moto ao atropelar idoso em São Paulo

Pedestre atingido era o físico Aníbal Fonseca de Figueiredo Neto

Redação 26 de Outubro de 2025
