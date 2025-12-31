Terremoto de magnitude 6 atinge costa do Japão nesta quarta (31)

A costa leste da região de Noda, no Japão, foi atingida por um terremoto de magnitude 6 nesta quarta-feira (31), segundo o monitoramento do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O tremor foi registrado no mar, a aproximadamente 91 quilômetros da cidade.

De acordo com o Serviço Geológico, o abalo ocorreu a uma profundidade de cerca de 19,3 quilômetros.

Até o momento, não há registro de danos ou vítimas relacionados ao tremor.