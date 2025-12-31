2026 chegou: veja quais países já celebraram a chegada do Ano Novo

Com quase 40 fusos horários em todo o mundo, muitos países já celebraram a chegada do Ano Novo com festas e queimas de fogos ao redor do globo. A primeira virada ocorreu às 7h (horário de Brasília) desta quarta-feira (31), na ilha de Kirimati, a maior do arquipélago que forma o Kiribati. O país fica na Oceania e é composto por 33 ilhas.

Também na Oceania, a Nova Zelândia comemorou a chegada do novo ano às 8h, com uma grande queima de fogos de artifício em Auckland, seguida pelas ilhas de Samoa e Tonga e algumas regiões da Antártica.

Às 10h, foi a vez da Austrália celebrar 2026 com uma grande festa na capital, Sydney. A queima de fogos de artifício, uma das mais famosas do mundo, iluminou pontos icônicos da cidade e contou com cerca de 40 mil efeitos pirotécnicos.

Antes da virada do ano, os australianos fizeram um minuto de silêncio pelas vítimas do ataque terrorista da Praia de Bondi, ocorrido em 14 de dezembro.

Veja a queima de fogos na capital australiana: