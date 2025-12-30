Veja fotos da 1ª noite do Réveillon Fortaleza 2026

A celebração do Réveillon Fortaleza 2026 já começou nesta terça-feira (30), com a primeira noite de shows. Nomes como Xand Avião, Taty Girl, Luan Santana e Bruno e Marrone passam pelos palcos do Aterro da Praia de Iracema, do Polo Messejana e do Polo Conjunto Ceará.

A programação musical iniciou às 17h30, simultaneamente nos três palcos. O Diário do Nordeste fez um giro pelos polos e registrou o primeiro dia de festa.

Veja fotos do Réveillon de Fortaleza

Legenda: Waldonys foi uma das atrações do primeiro dia de Réveillon. Foto: Thiago Gadelha.

Legenda: Polo Conjunto Ceará reúne artistas locais e nacionais. Foto: Ismael Soares.

Legenda: Réveillon de Fortaleza tem programação musical diversa nos dois dias. Foto: Ismael Soares.

Legenda: Festa de Réveillon reuniu multidão no Conjunto Ceará. Foto: Ismael Soares.

Legenda: Público animou a primeira noite de shows em Fortaleza. Foto: Thiago Gadelha.

Confira a programação completa e os horários dos shows

30 de dezembro

Polo Messejana

17h30 – Gustavo Serpa

18h25 – Vanessa, a Cantora + Paulinha Ravett

19h20 – Vicente Nery

20h25 – Xand Avião

22h10 – Taty Girl

Polo Conjunto Ceará

17h30 – Dipas + Di Ferreira

18h35 – Marcinho

19h40 – Luís Marcelo e Gabriel

20h55 – Seu Desejo

22h40 – Natanzinho Lima

Aterro da Praia de Iracema

17h30 – Paulo José Benevides

18h25 – Waldonys

19h20 – Belinho + Gabi Nunes

20h25 – Bruno e Marrone

22h05 – Luan Santana

23h45 – Xand Avião

01h25 – Seu Desejo

03h05 – Natanzinho Lima

31 de dezembro

Aterro da Praia de Iracema

17h – Marcos Lessa

17h55 – Nayra Costa

18h50 – Transacionais

19h55 – Paralamas do Sucesso

21h30 – Claudia Leitte

23h10 – Seu Jorge

1h – Matuê

2h35 – Wesley Safadão

4h30 – Taty Girl