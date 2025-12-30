Veja fotos da 1ª noite do Réveillon Fortaleza 2026
A festa se distribui entre o Aterro da Praia de Iracema, o Polo Messejana e o Polo Conjunto Ceará.
A celebração do Réveillon Fortaleza 2026 já começou nesta terça-feira (30), com a primeira noite de shows. Nomes como Xand Avião, Taty Girl, Luan Santana e Bruno e Marrone passam pelos palcos do Aterro da Praia de Iracema, do Polo Messejana e do Polo Conjunto Ceará.
A programação musical iniciou às 17h30, simultaneamente nos três palcos. O Diário do Nordeste fez um giro pelos polos e registrou o primeiro dia de festa.
Veja fotos do Réveillon de Fortaleza
Confira a programação completa e os horários dos shows
30 de dezembro
Polo Messejana
17h30 – Gustavo Serpa
18h25 – Vanessa, a Cantora + Paulinha Ravett
19h20 – Vicente Nery
20h25 – Xand Avião
22h10 – Taty Girl
Polo Conjunto Ceará
17h30 – Dipas + Di Ferreira
18h35 – Marcinho
19h40 – Luís Marcelo e Gabriel
20h55 – Seu Desejo
22h40 – Natanzinho Lima
Aterro da Praia de Iracema
17h30 – Paulo José Benevides
18h25 – Waldonys
19h20 – Belinho + Gabi Nunes
20h25 – Bruno e Marrone
22h05 – Luan Santana
23h45 – Xand Avião
01h25 – Seu Desejo
03h05 – Natanzinho Lima
31 de dezembro
Aterro da Praia de Iracema
17h – Marcos Lessa
17h55 – Nayra Costa
18h50 – Transacionais
19h55 – Paralamas do Sucesso
21h30 – Claudia Leitte
23h10 – Seu Jorge
1h – Matuê
2h35 – Wesley Safadão
4h30 – Taty Girl