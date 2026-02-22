Diário do Nordeste
Itália exibe pela primeira vez restos mortais de São Francisco de Assis

Relíquias serão expostas até 22 de março.

AFP
Mundo
Foto dos restos mortais de São Francisco de Assis.
Legenda: A exposição está sendo realizada na Basílica de São Francisco de Assis.
Foto: JULIETTE RABAT / AFP.

Restos mortais de São Francisco de Assis foram expostos ao público, neste domingo (22), na Itália, pela primeira vez, em alusão ao 800º aniversário de sua morte. As relíquias serão expostas até 22 de março, em frente ao altar da igreja inferior da Basílica de São Francisco de Assis.

"Corpus Sancti Francisci": expressa uma inscrição em latim na vitrine de acrílico, lembrando aos visitantes a quem pertence o esqueleto do santo falecido em 1226.

Uma longa fila de peregrinos esperava do lado de fora do templo, que abriu suas portas às 07h00 (horário local). Cerca de 400 mil pessoas já reservaram um lugar.

DESCOBERTA DO TÚMULO

O corpo do santo fundador da ordem dos franciscanos, que renunciou à sua riqueza e dedicou a vida aos pobres, foi levado para a basílica construída em sua homenagem em 1230.

Mas foi somente em 1818, ao final das escavações realizadas com a descrição máxima, que seu túmulo foi descoberto.

Geralmente escondido, o relicário transparente que contém os restos mortais de São Francisco desde 1978 foi retirado na manhã de sábado do cofre de metal onde estava escondido, em seu túmulo de pedra, na cripta da basílica.

O pequeno esqueleto, cujos crânios foram danificados durante sua transferência para a basílica no século XIII, foi relatado sobre um pano de seda branca.

Os ossos de São Francisco foram exibidos apenas uma vez, em 1978, para um número limitado de pessoas e por um único dia.

Além da estrutura de vidro, haverá câmeras de vigilância 24 horas para garantir a segurança do esqueleto, que deverá receber 15.000 visitantes por dia, durante a semana, e até 19.000 aos sábados e domingos.

OUTROS RESTOS MORTAIS

Também em Assis, no Santuário da Despossessão, são preservadas as relíquias de Carlo Acutis, um adolescente italiano que morreu em 2006 e foi canonizado em setembro pelo papa Leão XIV.

Os especialistas garantem que os restos mortais de São Francisco não sofrerão nenhuma alteração com a exposição prolongada.

"A vitrine [de acrílico] é selada, portanto não há contato com o ar externo. Na verdade, permanecem nas mesmas condições em que estariam no túmulo", explicou o frei Giulio Cesáreo, diretor de comunicação do convento franciscano de Assis..

Nem mesmo a iluminação fraca da igreja colocará em risco a preservação dos restos mortais.

"A basílica não será iluminada como um estádio (...) porque não há nada de especial a ser feito; trata-se de um encontro com Francisco, não de um cenário de filme", ​​concluiu o franciscano.

Em 4 de outubro, pela primeira vez em quase 50 anos, o dia de São Francisco de Assis voltará a ser feriado nacional na Itália, em homenagem ao santo padroeiro do país e ao papa argentino que introduziu seu nome.

O papa Francisco, que faleceu em abril de 2025 aos 88 anos, foi o primeiro a adotar o nome do santo.

VEJA MAIS IMAGENS

Foto: GIOVANNI GREZZI / AFP.

Foto: GIOVANNI GREZZI / AFP.

Foto: GIOVANNI GREZZI / AFP.

Foto: GIOVANNI GREZZI / AFP.

