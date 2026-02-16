Ano Novo Chinês: entenda a data e o significado do cavalo, símbolo do ano 4274 no calendário

Durante esta terça-feira de Carnaval (17), o outro lado do mundo estará comemorando uma data diferente, de importância especial no calendário. É o Ano Novo Chinês, que dá início a um feriado de nove dias e festividades que duram 40 dias.

Além de ser celebrado na China, o feriado também é comemorado em outros países da Ásia, como Coreia do Sul e Vietnã. Segundo o governo chinês, o período pode registrar um recorde de 9,5 bilhões de viagens, com pessoas de todo o mundo interessadas em vivenciar a data, que também é conhecida como Ano Novo Lunar e Festival da Primavera.

Cada novo ano do calendário chinês é representado por um animal. A cada ano, o animal muda. Em alusão à crença budista de que Buda convocou todos os animais para ajudá-lo a definir o calendário, mas apenas 12 compareceram, os contemplados são apenas 12, nesta ordem: Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Cobra, Cavalo, Cabra, Macaco, Galo, Cão e Porco.

O ano 4274, que se inicia nesta terça-feira, é o Ano do Cavalo.

Ao contrário do calendário gregoriano, seguido no Brasil, que tem 365 ou 366 dias, a virada do calendário chinês pode nem sempre ocorre na mesma data. O ano chinês costuma durar 354 ou 355 dias, mas periodicamente há um ano bissexto com 384 dias.

O ano 4274, por exemplo, irá de 17 de fevereiro de 2026 a 6 de fevereiro de 2027. O próximo ano será o Ano da Cabra.

Ano do Cavalo: o que significa?

Segundo o g1, o cavalo é um animal que simboliza liberdade, independência, energia, busca pelo prazer e ambição. Portanto, o Ano do Cavalo é propício para o desenvolvimento pessoal e a realização de metas.

Além de ser representado pelo cavalo, o novo ano chinês será regido pelo fogo — um dos cinco elementos do calendário chinês, que ainda inclui água, metal, terra e madeira. Esse elemento representa valorização da intuição e estimula a clareza nas relações, explicou a consultora de astrologia chinesa Adriana Di Lima ao g1.

A especialista ainda destacou ao portal que pessoas nascidas nos anos representados pelo cavalo terão experiências mais intensas neste ano e estarão mais sensíveis aos acontecimentos relacionados ao significado do animal-símbolo.

Os últimos anos do Cavalo foram 2014, 2002, 1990 e 1978. O ano de 1966 foi a última vez em que houve um ano regido pelo Cavalo e pelo elemento fogo ao mesmo tempo.