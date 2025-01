Entenda a superstição do Ano Novo Chinês sobre lavar o cabelo

Esta quarta-feira (29) marca o início do Ano Novo Chinês, também conhecido como Ano Novo Lunar ou Festival da Primavera. Ele é celebrado na China e em diversos países da Ásia, sempre depois da maioria dos países, que seguem o calendário gregoriano.

Para aqueles que celebram os 15 dias de festividades, tudo o que você faz durante este período afeta a sorte para o resto do ano. Isso envolve uma série de tradições e comportamentos seguidos à risca por muitas pessoas. E uma das crenças mais populares é de que você não deve lavar ou cortar o cabelo no primeiro dia do novo ano.

Qual a origem da crença?

Na busca de entender as origens dessa superstição, a Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá, conversou com uma estudante chamada Debbie e a família dela, todos de origem chinesa. Eles explicaram que o caractere chinês para cabelo (fa, 发) é o primeiro caractere da palavra para prosperar (facai, 发财). Portanto, lavá-lo seria visto como lavar a fortuna ou sorte.

"Nos primeiros dois dias do Ano Novo, não lavamos o cabelo, pois ele vai lavar a boa sorte. Nos primeiros 15 dias, podemos lavar o cabelo uma vez com folhas de pomelo, em seguida, lavar o cabelo torna-se normal novamente. Só temos que evitar os dias 1, 2, 7 e 15", explicou Debbie.

Tradição viraliza nas redes

O costume de não lavar o cabelo nos primeiros dias do Ano Novo Chinês se tornou um dos assuntos mais comentados por usuários do X (antigo Twitter). Alguns ficaram insatisfeitos por não seguirem o padrão de higiene e compartilharam a frustração nas redes sociais. Confira:

Conheça outros costumes do Ano Novo Chinês

As superstições associadas à tradição chinesa não se limitam a lavar ou não o cabelo. Muitos creem que deve ser evitado a compra calçados durante todo o mês lunar, já que o termo para sapatos (haai, 嗨) soa como perder e suspirar em cantonês.

Também não é recomendável limpar a casa até esta sexta-feira (31), pois crenças dizem que você pode estar limpando os bons ventos. Há um cardápio especial para os que seguem o calendário lunar, com cada prato tendo um significado diferente.

Acelga chinesa = 发财 (Para manter a boa sorte)

= 发财 (Para manter a boa sorte) Peixe = 年年有余 (Para se livrar de excessos)

= 年年有余 (Para se livrar de excessos) Bolinho de arroz = 年年高 (Para ter um ano de sorte)

= 年年高 (Para ter um ano de sorte) Tofu = 都福 (Para trazer sorte a todos)

= 都福 (Para trazer sorte a todos) Frango = 大吉大利 (Para ter a sorte ao seu lado)

= 大吉大利 (Para ter a sorte ao seu lado) Bolas de arroz glutinosas = 团团圆圆 (Para manter a união entre as famílias)

O ano da serpente

Segundo o calendário do Horóscopo Chinês, 2025 será regido pela Serpente, símbolo de sabedoria, introspecção e transformação. Para a cultura chinesa, cada ano é representado por um animal que influencia o período, e a Serpente inspira reflexão, planejamento e mudanças significativas.

