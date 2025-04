Saiba personagens de 'Vale Tudo' que não devem retornar no remake da novela

"Vale Tudo" é a mais recente novela da TV Globo a ser apresentada como uma nova versão de outro material. Originalmente exibida em 1988, a primeira versão do folhetim continha diversos personagens que ficaram marcados no imaginário brasileiro. Porém, alguns deles não serão aparecer no remake de 2025.

Maria José

Legenda: Além de Zeni Pereira, Fernando Almeida foi o único ator negro a aparecer em "Vale Tudo" de 1988 Foto: Reprodução/TV Globo

Um exemplo é Maria José, interpretada por Zeni Pereira (1924-2002). Na trama original, ela era empregada de Bartolomeu, e uma das poucas pessoas negras da produção. A autora Manuela Dias decidiu retirar a personagem para que os próprios protagonistas façam as tarefas domésticas, na intenção de atualizar as dinâmicas sociais.

Marília

Legenda: Romance entre personagens femininas marcou época na versão original Foto: Divulgação/TV Globo

Namorada de Laís após a morte de Cecília, Marília, vivida por Bia Seidl, também não deve aparecer em "Vale Tudo" de 2025. O motivo é a mudança na trajetória da irmã de Marco Aurélio, que não irá morrer em um acidente de carro. Sem o falecimento da personagem, não há necessidade de um novo relacionamento para Laís.

Íris e Dona Pequenina

Legenda: Na versão original, Íris não concordava com o otimismo de Poliana, na época vivido por Pedro Paulo Rangel Foto: Reprodução/TV Globo

Íris e a avó, Dona Pequenina, são as outras duas personagens retiradas da nova versão da novela. A secretária interpretada por Cristina Galvão, em 1988, era a amante de Poliana e chegou a se casar com ele no final da novela.

No entanto, a versão vivida agora por Matheus Nachtergaele é assexual assumido. Isso significa que ele não possui atração sexual por nenhum gênero, mas que não o impede de ser atraído romanticamente por alguém. Até o momento, não há indícios que Íris possa participar da trama.

O mesmo vale para Dona Pequenina (Lourdes Mayer) que, sem a participação da neta, não possui justificativa para aparecer.

