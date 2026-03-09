Diário do Nordeste
Enquete BBB 26: Babu, Chaiany ou Milena? Vote em quem deve sair no Paredão

A pessoa mais votada pelo público deixará a casa na terça-feira (11).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 00:25)
Zoeira
Montagem com três retratos em fundo laranja com formas geométricas. À esquerda, um homem de camisa vermelha está de braços cruzados e expressão séria. No centro, uma mulher de vestido preto faz gesto de desaprovação com o polegar apontado para baixo. À direita, uma mulher de blusa preta e óculos aparece inclinada para frente, com as mãos juntas e expressão determinada, como se estivesse se preparando para agir ou torcendo por algo.
Legenda: Babu, Chaiany ou Milena estão no oitavo paredão do Big Brother Brasil BBB 26
Foto: Divulgação

Babu, Chaiany ou Milena estão no oitavo paredão do Big Brother Brasil BBB 26, e a votação foi aberta na noite deste domingo (8).

Agora, o brother mais votado pelo público vai deixar a casa mais vigiada do Brasil na próxima terça-feira (24).

Vote na enquete:

Veja como foi a formação do oitavo paredão do BBB 26

O Paredão desta semana foi formado assim:

  • Um emparedado por consenso entre Anjo e Monstro;
  • Um emparedado pela dupla de Líderes;
  • Um mais votado pela Casa;
  • Contragolpe do mais votado pela Casa.

Pelo consenso entre Anjo (Milena) e Monstro (Jonas Sulzbach), Babu foi o primeiro emparedado, ainda na noite de sábado (7). Já neste domingo, Milena decidiu imunizar Ana Paula Renault e os líderes Jonas e Alberto Cowboy mandaram a recreadora infantil direto para o Paredão.

Concluída essa etapa, os brothers e as sisters votaram no Confessionário.

Saiba como foi a votação no Confessionário

  1. Samira votou em Marciele
  2. Leandro Boneco votou em Jordana
  3. Marciele votou em Solange Couto
  4. Juliano Floss votou em Marciele
  5. Solange Couto votou em Jordana
  6. Gabriela votou em Juliano Floss
  7. Breno votou em Jordana
  8. Ana Paula Renault votou em Marciele
  9. Babu Santana votou em Jordana
  10. Milena votou em Jordana
  11. Chaiany votou em Jordana
  12. Jordana votou em Solange Couto

Com seis votos, Jordana foi escolhida pela Casa e teve direito a um contragolpe. Ela puxou Chaiany.

Como foi a prova Bate e Volta

A Prova Bate e Volta foi disputada por Babu, Chaiany e Jordana e foi dividida em três fases curtas.

Chaiany e Jordana foram as primeiras que acertaram os números e avançaram para a segunda etapa. Jordana, logo em seguida, na primeira chance que teve, foi para a terceira.

Com sorte neste domingo, a advogada também acertou de primeira o último número e escapou do Paredão.

Zoeira

Enquete BBB 26: Babu, Chaiany ou Milena? Vote em quem deve sair no Paredão

A pessoa mais votada pelo público deixará a casa na terça-feira (11).

Redação
Há 25 minutos
