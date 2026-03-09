Enquete BBB 26: Babu, Chaiany ou Milena? Vote em quem deve sair no Paredão
A pessoa mais votada pelo público deixará a casa na terça-feira (11).
Babu, Chaiany ou Milena estão no oitavo paredão do Big Brother Brasil BBB 26, e a votação foi aberta na noite deste domingo (8).
Agora, o brother mais votado pelo público vai deixar a casa mais vigiada do Brasil na próxima terça-feira (24).
Vote na enquete:
Veja como foi a formação do oitavo paredão do BBB 26
O Paredão desta semana foi formado assim:
- Um emparedado por consenso entre Anjo e Monstro;
- Um emparedado pela dupla de Líderes;
- Um mais votado pela Casa;
- Contragolpe do mais votado pela Casa.
Pelo consenso entre Anjo (Milena) e Monstro (Jonas Sulzbach), Babu foi o primeiro emparedado, ainda na noite de sábado (7). Já neste domingo, Milena decidiu imunizar Ana Paula Renault e os líderes Jonas e Alberto Cowboy mandaram a recreadora infantil direto para o Paredão.
Concluída essa etapa, os brothers e as sisters votaram no Confessionário.
Saiba como foi a votação no Confessionário
- Samira votou em Marciele
- Leandro Boneco votou em Jordana
- Marciele votou em Solange Couto
- Juliano Floss votou em Marciele
- Solange Couto votou em Jordana
- Gabriela votou em Juliano Floss
- Breno votou em Jordana
- Ana Paula Renault votou em Marciele
- Babu Santana votou em Jordana
- Milena votou em Jordana
- Chaiany votou em Jordana
- Jordana votou em Solange Couto
Com seis votos, Jordana foi escolhida pela Casa e teve direito a um contragolpe. Ela puxou Chaiany.
Como foi a prova Bate e Volta
A Prova Bate e Volta foi disputada por Babu, Chaiany e Jordana e foi dividida em três fases curtas.
Chaiany e Jordana foram as primeiras que acertaram os números e avançaram para a segunda etapa. Jordana, logo em seguida, na primeira chance que teve, foi para a terceira.
Com sorte neste domingo, a advogada também acertou de primeira o último número e escapou do Paredão.