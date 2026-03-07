Veja quem foi indicado por Milena e Jonas para o paredão no BBB 26

Milena e Jonas Sulzbach decidiram indicar Babu para o paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, durante o programa ao vivo deste sábado (7). A escolha faz parte da dinâmica da semana, que prevê um consenso entre a vencedora da Prova do Anjo e o escolhido ao Castigo do Monstro para a definição de um dos emparedados.

Milena venceu a Prova do Anjo na tarde deste sábado (7). A disputa foi por tempo, individual e dividida em quatro fases. A cada uma das fases, um participante era eliminado, até sobrarem os três finalistas da última etapa, a qual a sister conseguiu o melhor tempo no circuito.

Milena vai poder imunizar um participante e ganhar mais uma imunidade para distribuir, caso abra mão do vídeo da família, durante o Presente do Anjo, neste domingo (8).

Após a vitória, Milena precisou escolher alguém para o Castigo do Monstro, nesta semana chamado de “Esponja”. Ela optou por Jonas, um dos líderes da semana do Big Brother Brasil. Além de cumprir a dinâmica toda vez que o sinal sonoro tocar, ele perde 300 estalecas, sai do VIP e vai para a Xepa.

Já no programa ao vivo deste sábado (7), Milena e Jonas tiveram que definir um nome em consenso para a berlinda, optando por XXX. Caso não chegassem a um acordo, ambos iriam direto para o paredão.

PAREDÃO TRIPLO

O consenso entre Anjo e Monstro estava previsto na dinâmica da semana do Big Brother Brasil. O cronograma prevê também a liderança em dupla, conquistada por Jonas e Alberto Cowboy na quinta-feira (5), e a imunidade de Breno por voltar do “Quarto Secreto”.

Já o paredão será formado neste domingo (8). Os emparedados serão definidos da seguinte forma:

Um emparedado pelo consenso entre Anjo e Monstro (ou os dois); Um indicado pelos líderes; Um mais votado pela casa; Um contragolpe do mais votado pela casa.

Ainda no domingo (8), apenas o indicado pelo líder não participa do “Bate e Volta”, onde uma pessoa pode se salvar. A eliminação será definida na terça-feira (10).