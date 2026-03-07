Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Que horas vai ser a prova do anjo do BBB 26 neste sábado (07/03)?

Uma pessoa será emparedada após a prova.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Foto do apresentador Tadeu Schmidt
Legenda: Anjo e Monstro definirão um emparedado.
Foto: Globo/ Fábio Rocha.

A oitava Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26 será neste sábado (7), à tarde, conforme programação da TV Globo. O horário exato da disputa, no entanto, ainda não foi divulgado pela emissora.

Nesta semana, o Anjo terá funções além das que geralmente tem. Ao lado do Monstro, o Anjo terá que emparedar uma pessoa. A informação foi confirmada pelo apresentador Tadeu Schmidt.

"No sábado, tem a Prova do Anjo. À noite, no nosso programa ao vivo, o Anjo e o Monstro vão entrar em consenso para Emparedar uma pessoa. Se eles não chegarem em consenso, os dois vão para o Paredão", explicou o apresentador.

Veja também

teaser image
Zoeira

Prova do Líder do BBB 26 vai dar liderança em dupla; entenda dinâmica

teaser image
Zoeira

Cigano de Ana Paula previu Jonas como líder da semana no BBB 26; veja

teaser image
Zoeira

Marciele passa mal durante Festa do Líder no BBB 26 e mobiliza participantes

Quem foi o Anjo na semana passada?

Alberto Cowboy venceu a Prova do Anjo do Big Brother Brasil (BBB) 26 no último sábado (28). O brother pode imunizar um participante na formação de paredão no domingo (1º). 

Antes do início da prova, houve um sorteio para tirar uma pessoa da dinâmica. Jordana foi sorteada e vetou Milena

A primeira etapa da prova foi feita em trios, onde cada integrante realizou uma etapa com o objetivo de coletar e empilhar seis caixas em uma van.

Os trios e os tempos foram: 

  • Chaiany, Gabi e Jordana: 02.48.694
  • Babu, Leandro Boneco e Solange: 03:03.610
  • Ana Paula, Breno e Juliano: 02:31.824.
  • Alberto Cowboy, Jonas e Marciele: 02.14.399

A final foi realizada entre Alberto, Jonas e Marciele, integrantes da equipe que fez a prova corretamente no menor tempo. O novo anjo foi decidido em uma dinâmica que envolveu sorte.

Havia seis caixas de produtos disponíveis, e cada jogador escolheu duas. Durante três rodadas, os competidores trocaram caixas entre si.

Após a terceira rodada de trocas, as caixas foram abertas, e Cowboy, que terminou com a caixa da balança de bioimpedância, ganhou a prova. O gabarito da caixa ganhadora havia sido publicado antes no gshow.

Assuntos Relacionados
Foto do apresentador Tadeu Schmidt
Zoeira

Que horas vai ser a prova do anjo do BBB 26 neste sábado (07/03)?

Uma pessoa será emparedada após a prova.

Redação
Há 13 minutos
Imagem de divulgação do filme Hamnet para matéria sobre livro que inspirou filme indicado ao Oscar 2026.
Zoeira

Conheça 'Hamnet', livro que inspirou filme indicado ao Oscar 2026

Obra sugere como uma tragédia pessoal de Shakespeare pode ter influenciado na criação de "Hamlet".

Beatriz Rabelo
06 de Março de 2026
O humorista Marquito era presença frequente no programa do Ratinho.
Zoeira

Estado de saúde de Marquito permanece grave, diz boletim médico

Humorista segue na UTI e realização de novos procedimentos é “condicionada à progressão clínica”.

Redação
06 de Março de 2026
Preta Gil no programa Altas Horas, da Globo. Ela era uma mulher negra de pele clara e cabelo castanho claro ondulado. Na foto, está com blusa colada vermelha e com as palmas das mãos juntas.
Zoeira

Preta Gil vai ganhar série documental no Globoplay

A artista morreu no ano passado, vítima de um câncer colorretal.

Redação
06 de Março de 2026
Duas imagens lado a lado. À esquerda, uma pessoa sentada em uma cadeira verde em um ambiente interno iluminado, vestindo uma camisa listrada clara parcialmente aberta e calças em tom marrom; sobre a mesa à frente há algumas cartas ou cartões. À direita, duas pessoas se abraçam em um estúdio com fundo amarelo e azul; ambas vestem camisetas esportivas escuras com detalhes claros, e uma delas possui uma tatuagem visível no braço.
Zoeira

Cigano de Ana Paula previu Jonas como líder da semana no BBB 26; veja

Phelippe Colle revelou, em entrevista ao Diário do Nordeste, tendência sobre brother nas cartas.

Mylena Gadelha
06 de Março de 2026
Imagem com três personagens famosos de filmes e séries: o rei do Pizzagate, um personagem com maquiagem de caveira e uma mulher com expressão pensativa, cada um representando cenas marcantes do universo de cinema e televisão.
Zoeira

Filmes de streaming no Oscar: Netflix busca pelo prêmio de Melhor Filme

Desde 2018, plataforma se tornou uma das principais produtoras por trás dos filmes do Oscar.

Paulo Roberto Maciel*
06 de Março de 2026
Duas duplas disputaram a etapa final da prova do líder. Cowboy e Jonas venceram a prova.
Zoeira

Cowboy e Jonas vencem oitava prova do líder do BBB 26

Dinâmica combinou resistência, concentração e equilíbrio em 14 horas de duração.

Redação
06 de Março de 2026
Quatro pessoas sorrindo no palco de um cinema durante a pré-estreia do filme 'O Agente Secreto'. No centro, Robério Diógenes, um homem com camisa preta e um microfone, ri, ao lado de uma mulher de roupa branca, Geane Albuquerque também sorrindo. À esquerda, Cely Farias, uma mulher de vestido verde, também rindo. À direita, Fabio Rodrigues Filho, um homem de camisa branca de botões desabotoada no pescoço e calça escura. A tela ao fundo exibe o título do filme e a data '06 de novembro nos cinemas'.
Zoeira

Cearenses de ‘O Agente Secreto’ vão acompanhar Oscar direto de Los Angeles

Geane Albuquerque e Robério Diógenes estão no elenco do longa indicado a quatro categorias no Oscar.

João Gabriel Tréz
06 de Março de 2026
Homem usa telefone público vermelho dentro de orelhão amarelo. Ao fundo, parede coberta por cartazes políticos de época com fotos de candidatos. Cena com estética cinematográfica.
Zoeira

Indicado ao Oscar, 'O Agente Secreto' chega ao catálogo da Netflix neste sábado (7)

Filme está indicado a quatro estatuetas, incluindo Melhor FIlme.

Redação
06 de Março de 2026
Participantes disputam a oitava Prova do Líder do BBB 26.
Zoeira

Acompanhe a oitava Prova do Líder do BBB 26

Prova do Líder desta quinta é de resistência.

Redação
05 de Março de 2026
Foto do apresentador Tadeu Schmidt, do BBB 26.
Zoeira

BBB 26: confira cronograma da semana

Semana tem liderança dupla, Prova do Anjo e formação de Paredão.

Redação
05 de Março de 2026
Trailer da última temporada de 'The Boys' é divulgado pelo Prime Video
Zoeira

Trailer da última temporada de 'The Boys' é divulgado pelo Prime Video

Nova temporada tem lançamento marcado para dia 8 de abril.

Beatriz Rabelo
05 de Março de 2026
Imagens de filmes que lideraram indicações ao Oscar nos últimos anos, incluindo Pecadores, Oppenheimer e Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo.
Zoeira

Veja filmes recordistas em indicações ao Oscar nos últimos cinco anos

Lista inclui produções como "Pecadores", "Ataque dos Cães" e "Oppenheimer".

Beatriz Rabelo
05 de Março de 2026
foto do apresentador do BBB, Tadeu Schmidt.
Zoeira

Prova do Líder do BBB 26 vai dar liderança em dupla; entenda dinâmica

O apresentador Tadeu Schmidt já antecipou detalhes sobre a disputa.

Redação
05 de Março de 2026
Britney é uma mulher branca e loira de cabelo liso, comprido. Na foto, ela está sorrindo, de vestido trançado no pescoço.
Zoeira

Britney Spears é presa na Califórnia por supostamente dirigir embriagada

A cantora foi liberada na madrugada desta quinta-feira (5) e deve prestar depoimento à Justiça em maio.

Redação
05 de Março de 2026
Imagem de três pessoas, uma idosa com cabelo branco, um homem no centro com cabelo castanho escuro e outro homem com barba grisalha. Todos sorrindo, em fotos diferentes, representando diversidade etária e de estilos.
Zoeira

Relembre membros brasileiros da academia que votam no Oscar 2026

Dentre os nomes, estão Fernanda Montenegro, o cearense Karim Aïnouz, Selton Mello e Wagner Moura.

Paulo Roberto Maciel*
05 de Março de 2026
Breno e Jordana chegaram a socorrer Marciele.
Zoeira

Marciele passa mal durante Festa do Líder no BBB 26 e mobiliza participantes

Equipe médica do programa sinalizou, após atendimento, que a participante ficou bem.

Redação
05 de Março de 2026
Reações de Ana Paula e Jordana ganharam comentários nas redes sociais.
Zoeira

BBB 26: veja melhores momentos do retorno de Breno e Juliano Floss

Volta de brothers do Quarto Secreto ao reality aconteceu durante a Festa do Líder.

Redação
05 de Março de 2026
Juliano e Breno no sofá do Quarto Secreto do BBB 26.
Zoeira

O que Breno e Juliano viram e o que combinaram de fazer após o Quarto Secreto do BBB 26?

Os brothers combinaram de falar que foram para a Casa de Vidro, onde tiveram acesso a informações externas.

Luana Severo
04 de Março de 2026
O ator Adrien Brody em 'O Pianista' interpreta Wladyslaw Szpilman. Na imagem, sentado ao piano, ele veste um terno escuro com uma braçadeira da Estrela de Davi no braço direito enquanto olha seriamente para a câmera. A iluminação suave destaca seu perfil e as partituras sobre o instrumento, criando uma atmosfera melancólica e solene.
Zoeira

Quem foi o vencedor mais jovem do Oscar de Melhor Ator?

Vitorioso mais jovem da categoria levou a estatueta aos 29 anos e 343 dias.

João Gabriel Tréz
04 de Março de 2026