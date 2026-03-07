Que horas vai ser a prova do anjo do BBB 26 neste sábado (07/03)?

A oitava Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26 será neste sábado (7), à tarde, conforme programação da TV Globo. O horário exato da disputa, no entanto, ainda não foi divulgado pela emissora.

Nesta semana, o Anjo terá funções além das que geralmente tem. Ao lado do Monstro, o Anjo terá que emparedar uma pessoa. A informação foi confirmada pelo apresentador Tadeu Schmidt.

"No sábado, tem a Prova do Anjo. À noite, no nosso programa ao vivo, o Anjo e o Monstro vão entrar em consenso para Emparedar uma pessoa. Se eles não chegarem em consenso, os dois vão para o Paredão", explicou o apresentador.

Quem foi o Anjo na semana passada?

Alberto Cowboy venceu a Prova do Anjo do Big Brother Brasil (BBB) 26 no último sábado (28). O brother pode imunizar um participante na formação de paredão no domingo (1º).

Antes do início da prova, houve um sorteio para tirar uma pessoa da dinâmica. Jordana foi sorteada e vetou Milena.

A primeira etapa da prova foi feita em trios, onde cada integrante realizou uma etapa com o objetivo de coletar e empilhar seis caixas em uma van.

Os trios e os tempos foram:

Chaiany, Gabi e Jordana: 02.48.694

Babu, Leandro Boneco e Solange: 03:03.610

Ana Paula, Breno e Juliano: 02:31.824.

Alberto Cowboy, Jonas e Marciele: 02.14.399

A final foi realizada entre Alberto, Jonas e Marciele, integrantes da equipe que fez a prova corretamente no menor tempo. O novo anjo foi decidido em uma dinâmica que envolveu sorte.

Havia seis caixas de produtos disponíveis, e cada jogador escolheu duas. Durante três rodadas, os competidores trocaram caixas entre si.

Após a terceira rodada de trocas, as caixas foram abertas, e Cowboy, que terminou com a caixa da balança de bioimpedância, ganhou a prova. O gabarito da caixa ganhadora havia sido publicado antes no gshow.