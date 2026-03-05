BBB 26: confira cronograma da semana
Semana tem liderança dupla, Prova do Anjo e formação de Paredão.
O apresentador Tadeu Schmidt anunciou, na noite desta quinta-feira (5), a programação do BBB 26 para mais uma semana do reality.
O cronograma teve início na noite dessa quinta, com os participantes disputando a oitava liderança da edição, que nessa semana será dupla.
PROGRAMAÇÃO DA SEMANA
QUINTA (5)
Prova do Líder
- Liderança compartilhada
SÁBADO (7)
Prova do Anjo
- Consenso entre monstro e anjo - 1 emparedado
DOMINGO (8)
Fromação de Paredão
- Emparedados:
1 emparedado pelo consenso entre o Monstro e o Anjo (ou 2)
1 emparedado pelo Líder
1 mais votado pela Casa
Contragolpe do mais votado pela Casa
- Imunidades:
Breno imunizado (Quarto Secreto)
1 imunizado pelo Anjo
+1 imunizado pelo Anjo (se ele escolher)
TERÇA (10)
Eliminação
