BBB 26: confira cronograma da semana

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou, na noite desta quinta-feira (5), a programação do BBB 26 para mais uma semana do reality.

O cronograma teve início na noite dessa quinta, com os participantes disputando a oitava liderança da edição, que nessa semana será dupla.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

QUINTA (5)

Prova do Líder

Liderança compartilhada

SÁBADO (7)

Prova do Anjo

Consenso entre monstro e anjo - 1 emparedado

DOMINGO (8)

Fromação de Paredão

Emparedados:

1 emparedado pelo consenso entre o Monstro e o Anjo (ou 2)

1 emparedado pelo Líder

1 mais votado pela Casa

Contragolpe do mais votado pela Casa

Imunidades:

Breno imunizado (Quarto Secreto)

1 imunizado pelo Anjo

+1 imunizado pelo Anjo (se ele escolher)

TERÇA (10)

Eliminação

