Milena decide imunizar Ana Paula e veterana discorda da decisão
Almoço do anjo teve discussão entre sisters sobre o recebimento do colar.
As aliadas Milena e Ana Paula discordaram no Almoço do Anjo sobre o destino da imunidade da semana. A recreadora infantil decidiu imunizar a amiga, que não quer aceitar.
Milena chamou Ana Paula, Juliano e Samira para o momento. Em conversa, a pipoca compartilhou a decisão de dar a imunidade para a jornalista. “Não é o momento de eu receber o colar”, respondeu a veterana.
Anjo da semana, Milena se mostrou decidida. "Problema seu, cê não vai poder... Cê tem algum problema de eu dar (o colar) pra ela, Samira? Claro que tem, é óbvio, cê queria ele”, disse.
Ana Paula tentou argumentar com a amiga de confinamento: “É porque é o seguinte, o Babu tá lá (no paredão) e eu já falei…”, iniciou, sendo interrompida por Milena.
“E daí? Tem o bate e volta, aí tu não ganha esse colar e ele sai no bate e volta, e aí?”, contrapôs. “Tu já pensou?”, reforçou Samira.
“Aí eu subo pro paredão”, respondeu Ana Paula, sendo retrucada por Milena: “Chega dessa conversa”, encerrou o assunto.
Desafeto de Ana Paula, Babu foi emparedado por conta do consenso entre Milena e Jonas.