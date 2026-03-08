Milena decide imunizar Ana Paula e veterana discorda da decisão

As aliadas Milena e Ana Paula discordaram no Almoço do Anjo sobre o destino da imunidade da semana. A recreadora infantil decidiu imunizar a amiga, que não quer aceitar.

Milena chamou Ana Paula, Juliano e Samira para o momento. Em conversa, a pipoca compartilhou a decisão de dar a imunidade para a jornalista. “Não é o momento de eu receber o colar”, respondeu a veterana.

Anjo da semana, Milena se mostrou decidida. "Problema seu, cê não vai poder... Cê tem algum problema de eu dar (o colar) pra ela, Samira? Claro que tem, é óbvio, cê queria ele”, disse.

Ana Paula tentou argumentar com a amiga de confinamento: “É porque é o seguinte, o Babu tá lá (no paredão) e eu já falei…”, iniciou, sendo interrompida por Milena.

“E daí? Tem o bate e volta, aí tu não ganha esse colar e ele sai no bate e volta, e aí?”, contrapôs. “Tu já pensou?”, reforçou Samira.

“Aí eu subo pro paredão”, respondeu Ana Paula, sendo retrucada por Milena: “Chega dessa conversa”, encerrou o assunto.

Desafeto de Ana Paula, Babu foi emparedado por conta do consenso entre Milena e Jonas.