Babu Santana discute relação com Juliano Floss: ‘Fiquei chateado’

No paredão, veterano desabafou com o amigo sobre as divergências de jogo no reality.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:48)
Zoeira
Composição dividida ao meio mostrando Babu Santana à esquerda, falando enquanto veste uma camisa clara, e Juliano à direita, sentado sem camisa com uma corrente dourada e tatuagens visíveis. O cenário de fundo sugere o ambiente de uma casa de reality show, com elementos decorativos e texturas de tijolos.
Legenda: Aliados no início do BBB 26, Babu Santana e Juliano Floss discutiram relação nesta madrugada no reality show.
Foto: Globo.

O ator Babu Santana e o influenciador Juliano Floss conversaram na manhã desta segunda-feira (9) sobre a relação de amizade e as divergências de jogo entre os dois no BBB 26.

“Estou conversando com você, porque, eu ainda, por mais que esteja com coração rachado...O resto eu dei nojo (no queridômetro), não consegui dar nojo para você. Meu último protesto foi o coração rachado”, compartilhou o veterano.

Emparedado desde sábado (7) após a dinâmica da semana, Babu revelou que se decepcionou com Juliano. “Fui para o Paredão, em momento nenhum, você falou: 'Pô, irmão, força aí’”, apontou. 

