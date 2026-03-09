Babu Santana discute relação com Juliano Floss: ‘Fiquei chateado’

O ator Babu Santana e o influenciador Juliano Floss conversaram na manhã desta segunda-feira (9) sobre a relação de amizade e as divergências de jogo entre os dois no BBB 26.

“Estou conversando com você, porque, eu ainda, por mais que esteja com coração rachado...O resto eu dei nojo (no queridômetro), não consegui dar nojo para você. Meu último protesto foi o coração rachado”, compartilhou o veterano.

Emparedado desde sábado (7) após a dinâmica da semana, Babu revelou que se decepcionou com Juliano. “Fui para o Paredão, em momento nenhum, você falou: 'Pô, irmão, força aí’”, apontou.

O dançarino justificou que estava esperando a definição da berlinda na noite do domingo (8). “Na minha cabeça, o Paredão só é formado depois do Bate e Volta. Ontem eu falaria com você, mas, nas pequenas trocas com você, isqueiro, eu vi que você estava completamente arrasado e chateado”, disse.

“Queria conversar com você nos momentos que estivesse com a cabeça mais tranquila”, acrescentou Juliano.

Afastamento no jogo

Aliados de início, os dois se afastaram no jogo após o dançarino se aproximar do grupo formado por Ana Paula, Milena e Samira.

“Sempre deixei muito claro que gosto muito de você e gosto muito delas. Do mesmo jeito que você tem suas frustrações, elas têm, não quero ficar no meio disso”, desabafou o dançarino.

O influenciador chegou a afirmar que entenderia se Babu decidisse votar nele no futuro. “Até entendo se quiser votar em mim, a gente não está jogando junto. Quem falou que não queria jogar comigo foi você”, relembrou.

Apesar das divergências, Juliano reforçou a vontade de manter uma amizade com Babu. “Não quero perder esse carinho. Não vou perder, não quero que a gente 'trete' (...). É realmente uma pessoa que eu me identifico. Lá fora, eu gostaria de ser seu amigo”, afirmou.