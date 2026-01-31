Diário do Nordeste
Babu leva invertida de Juliano após questionar amizade entre Milena e Ana Paula no BBB 26

O ator ponderou se a relação entre as sisters é bonita ou abusiva.

Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Babu segura uma xícara de café enquanto conversa com os aliados na casa do BBB 26.
Legenda: Babu levantou o questionamento em conversa com Juliano e Leandro.
Foto: Reprodução/Globoplay.

Em conversa com Juliano Floss e Leandro, Babu questionou a amizade entre Ana Paula Renault e Milena no Big Brother Brasil 26: "É bonita ou é abusiva?", levantou o ator.

Juliano logo retrucou: "As duas querem. Deixa as duas. É a vida das duas, meu irmão. Se ela quiser ficar, ela fica. Se ela não quiser ficar, ela não fica. Ninguém está obrigando ninguém. As duas têm opinião. A Milena, do mesmo jeito que a Ana Paula fala na cara dela, ela também fala. Igual eu e você".

O influenciador e dançarino ainda alertou o aliado: "Dá mal para você se ficar falando isso. Se pegar um corte de você falando isso aí, vai dar mal para você".

Babu manteve a opinião e disse que não tem medo de ter sua fala cortada na edição do programa. "São 20 pessoas aqui, não se coloca no centro da parada", comentou.

Juliano encerrou afirmando que está fechado com a dupla. "A gente está com elas, mano. Eu estou", disse.

  

