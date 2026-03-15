Wagner Moura apresenta categoria inédita no Oscar 2026

Indicado ao Oscar de Melhor Ator por “O Agente Secreto”, Wagner Moura também teve um momento de destaque no palco da premiação. O ator brasileiro participou como apresentador da categoria Melhor Seleção de Elenco durante a cerimônia realizada neste domingo (15), em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O longa brasileiro dirigido por Kleber Mendonça Filho também concorria na categoria, mas acabou não levando a estatueta. O prêmio ficou com Cassandra Kulukundis, responsável pelo elenco de “Uma Batalha Após a Outra”, dirigido por Paul Thomas Anderson.

Wagner dividiu o palco com Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Chase Infiniti e Delroy Lindo. Cada um representava um dos filmes indicados ao prêmio. “O Agente Secreto”, estrelado pelo ator, também estava entre os concorrentes.

Legenda: Wagner Moura, Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Chase Infiniti e Delroy Lindo apresentaram categoria Melhor Seleção de Elenco do Oscar 2026. Foto: Patrick T. Fallon / AFP.

Durante sua fala, Wagner destacou o trabalho de Gabriel Domingues, responsável pela escolha do elenco de “O Agente Secreto”.

“O Agente Secreto se passa no Brasil do fim dos anos 1970. Gabriel Domingues teve que preencher o filme com pessoas que tinham o rosto que parecia pertencer àquela época. Gabriel, você conseguiu. Você encontrou os rostos certos. Você fez isso com tanto carinho e cuidado, tanto com os papéis menores quanto com os maiores. E isso deu uma vida imensurável ao nosso filme. Você usou sua técnica para moldar o mundo inteiro em O Agente Secreto. Parabéns”.

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Nova categoria

A edição de 2026 marcou a estreia da categoria Melhor Seleção de Elenco, a primeira novidade do Oscar em 24 anos. A última vez que a Academia havia incluído um prêmio inédito foi em 2002, com a criação da categoria de Melhor Filme de Animação.

Diferentemente do que o nome pode sugerir, a premiação não avalia diretamente o desempenho do elenco ou a qualidade das atuações. O reconhecimento é voltado ao trabalho do diretor de elenco, profissional responsável por conduzir o processo criativo de escolha dos atores que farão parte do filme.