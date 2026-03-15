Wagner Moura levou 'santinho' e fita de Senhor do Bonfim ao Oscar 2026: 'Eu sou baiano'

Wagner Moura está cheio de expectativa para a premiação do Oscar 2026, na noite deste domingo (15), e revelou ter preparado uma série de objetos para "ter mais sorte" na premiação.

"Faço um bocado de coisa", contou ele, aos risos, em entrevista no tapete vermelho, antes mesmo do início do evento. O ator brasileiro concorre ao prêmio na categoria de "Melhor Ator" pelo filme "O Agente Secreto".

Wagner contou que levou um 'santinho', uma pequena imagem com referência religiosa utilizando a foto dele, para integrar o momento de sorte.

O mesmo 'santinho' foi feito, inclusive, com a imagem de Fernanda Torres em 2025, quando a atriz concorreu na categoria de "Melhor Atriz" no Oscar.

"Eu ganhei esse aqui meu no Globo de Ouro. Lazinho me deu uma fita de Senhor do Bonfim bem linda também", explicou o ator à HBO Max Brasil, citando o amigo e ator Lázaro Ramos.

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Questionado sobre estar todo protegido, Wagner brincou: "É, eu sou baiano", disse, também sorrindo.

Na mesma entrevista, o ator explicou o convite feito a Lázaro para acompanhar a cerimônia do Oscar 2026 e disse que também convidou Vladimir Brichta para a ida a Los Angeles. Os três mantém amizade há anos.

Vladimir, entretanto, não conseguiu comparecer, já que tinha assinado contrato para comandar a transmissão do prêmio pela HBO.