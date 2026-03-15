Wagner Moura chega à cerimônia do Oscar 2026; veja imagens

O ator brasileiro Wagner Moura já chegou à cerimônia do Oscar 2026, que acontece neste domingo (15), no Dolby Theatre, em Los Angeles.

Um dos indicados na categoria de "Melhor Ator", Wagner é o protagonista do longa "O Agente Secreto", dirigido pelo cineasta Kleber Mendonça Filho, e interpreta Armando/Marcelo.

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Ao longo da temporada, o baiano foi apontado como um dos favoritos à estatueta da premiação, e chegou a levar o Globo de Ouro de "Melhor Ator".

Wagner apareceu no tapete vermelho ao lado da esposa, Sandra Delgado, que é jornalista, fotógrafa e documentarista.

Legenda: Wagner e Sandra posaram juntos, de mãos dadas, durante passagem pelo tapete vermelho. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP.

Para o look do evento, Sandra investiu em um modelo preto de veludo do baiano Guto CarvalhoNeto.

Legenda: Wagner acenou para fotógrafos ao lado da esposa Sandra Delgado durante passagem pelo tapete. Foto: EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP.

Já Wagner escolheu um look da grife Zegna, com blazer quimono de lã preta da coleção Red Carpet, calça ampla de lã preta, camisa de seda branca com colarinho tab e sapatos Gala slip-on pretos.