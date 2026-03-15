Brasileiros chegam ao Oscar 2026; veja imagens do tapete vermelho
Evento acontece neste domingo (15), no Dolby Theatre, em Los Angeles.
O Oscar 2026 acontece neste domingo (15), em Los Angeles, e o tapete vermelho do evento, antes mesmo das premiações, já cria a expectativa sobre o que deve ocorrer ao longo da noite de gala.
No início da tarde nos Estados Unidos, artistas brasileiros já desfilaram e posaram para os fotógrafos, reforçando a expectativa de prêmios para "O Agente Secreto" e "Sonhos de Trem".
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Alice Carvalho, Robério Diógenes e Maria Fernanda Cândido, todos do elenco do longa de Kleber Mendonça Filho, foram os primeiros. Enquanto isso, Adolpho Veloso, responsável pela fotografia de "Sonhos de Trem", também fez aparição na prévia do evento.
Veja as imagens dos brasileiros:
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