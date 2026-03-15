Brasileiros chegam ao Oscar 2026; veja imagens do tapete vermelho

O Oscar 2026 acontece neste domingo (15), em Los Angeles, e o tapete vermelho do evento, antes mesmo das premiações, já cria a expectativa sobre o que deve ocorrer ao longo da noite de gala.

No início da tarde nos Estados Unidos, artistas brasileiros já desfilaram e posaram para os fotógrafos, reforçando a expectativa de prêmios para "O Agente Secreto" e "Sonhos de Trem".

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Alice Carvalho, Robério Diógenes e Maria Fernanda Cândido, todos do elenco do longa de Kleber Mendonça Filho, foram os primeiros. Enquanto isso, Adolpho Veloso, responsável pela fotografia de "Sonhos de Trem", também fez aparição na prévia do evento.

Veja as imagens dos brasileiros:

Legenda: Adolpho Veloso, diretor de fotografia de Sonhos de Trem, no Oscar 2026. Foto: ANGELA WEISS / AFP.

Legenda: Alice Carvalho no tapete vermelho do Oscar 2026. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP.

Legenda: Maria Fenrnada Cândido, também de "O Agente Secreto", chegou ao Oscar 2026. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP.

Legenda: Robério Diógenes, ator de "O Agente Secreto", também posou no tapete vermelho. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP.

Legenda: Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux no tapete vermelho do Oscar 2026. Foto: ANGELA WEISS / AFP.

Legenda: Bruna Marquezine também passou pelo tapete vermelho do Oscar 2026 neste domingo (15). Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP.

Mais artistas no tapete vermelho do Oscar 2026:

Legenda: Rose Byrne no Oscar 2026. Foto: ANGELA WEISS / AFP.

Legenda: Atriz britânica Felicity Jones no Oscar 2026. Foto: Angela Weiss/AFP.

Legenda: Chase Infiniti, de Uma Batalha Após a Outra, chegou ao Oscar 2026. Foto: Angela Weiss/AFP.