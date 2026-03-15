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Brasileiros chegam ao Oscar 2026; veja imagens do tapete vermelho

Evento acontece neste domingo (15), no Dolby Theatre, em Los Angeles.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
(Atualizado às 18:29)
Zoeira
Montagem com duas fotos lado a lado em um fundo claro. À esquerda, uma pessoa usa um traje estruturado em tom bege, com textura semelhante a tecido rústico, detalhe metálico decorativo no peito e cabelo volumoso e encaracolado. À direita, outra pessoa veste uma camisa ou blazer preto com gola aberta, revelando parte do peito, e tem cabelo curto e levemente ondulado.
Legenda: Tapete vermelho da premiação do cinema já recebe atores, diretores e produtores neste domingo (15).
Foto: AFP.

O Oscar 2026 acontece neste domingo (15), em Los Angeles, e o tapete vermelho do evento, antes mesmo das premiações, já cria a expectativa sobre o que deve ocorrer ao longo da noite de gala.

No início da tarde nos Estados Unidos, artistas brasileiros já desfilaram e posaram para os fotógrafos, reforçando a expectativa de prêmios para "O Agente Secreto" e "Sonhos de Trem".

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Alice Carvalho, Robério Diógenes e Maria Fernanda Cândido, todos do elenco do longa de Kleber Mendonça Filho, foram os primeiros. Enquanto isso, Adolpho Veloso, responsável pela fotografia de "Sonhos de Trem", também fez aparição na prévia do evento.

Veja as imagens dos brasileiros:

Pessoa posando em frente a um painel claro com a palavra “OSCAR” parcialmente visível ao fundo. A pessoa veste um traje preto com gola estruturada e abertura no peito. O cabelo é curto e levemente ondulado. A iluminação é suave e uniforme, destacando o contraste entre a roupa escura e o fundo claro.
Legenda: Adolpho Veloso, diretor de fotografia de Sonhos de Trem, no Oscar 2026.
Foto: ANGELA WEISS / AFP.

Pessoa em um tapete vermelho posando diante de um painel com a palavra “OSCARS”. A pessoa veste um vestido longo estruturado em tom bege, com ombros marcados, mangas compridas e saia volumosa que se espalha pelo chão. O tecido tem textura semelhante a brocado. No lado do peito há um detalhe metálico decorativo em forma de borboleta.
Legenda: Alice Carvalho no tapete vermelho do Oscar 2026.
Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP.

Foto de uma pessoa em close no tapete vermelho, usando um vestido preto de tecido estruturado que deixa os ombros à mostra. A pessoa usa um colar chamativo composto por peças entrelaçadas em tom metálico claro, com detalhes em roxo, combinando com um par de brincos pendentes que também apresentam pedra roxa. O cabelo está preso em um penteado com fios soltos, e o fundo exibe um painel claro associado ao evento do Oscar.
Legenda: Maria Fenrnada Cândido, também de "O Agente Secreto", chegou ao Oscar 2026.
Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP.

Pessoa em um tapete vermelho posando diante de um painel claro com a palavra “OSCARS” repetida ao fundo. A pessoa veste um terno escuro de corte clássico, composto por blazer, calça combinando e camisa azul-marinho.
Legenda: Robério Diógenes, ator de "O Agente Secreto", também posou no tapete vermelho.
Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP.

Duas pessoas posam juntas em um tapete vermelho diante de um painel claro com a palavra “OSCARS” repetida ao fundo. A pessoa à esquerda usa um terno preto clássico com camisa branca e gravata borboleta escura. A pessoa à direita veste um vestido tomara que caia azul‑escuro, estruturado e com drapeados que formam volume na parte inferior. As duas pessoas estão de mãos dadas.
Legenda: Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux no tapete vermelho do Oscar 2026.
Foto: ANGELA WEISS / AFP.

Pessoa em pé diante de um painel claro com a palavra “OSCARS” repetida ao fundo. A pessoa veste um vestido longo e ajustado, sem alças, inteiramente coberto por brilho metálico em tom prateado. O traje evidencia uma modelagem estruturada que afina a silhueta. A pessoa usa um colar curto delicado e brincos brilhantes.
Legenda: Bruna Marquezine também passou pelo tapete vermelho do Oscar 2026 neste domingo (15).
Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP.

Mais artistas no tapete vermelho do Oscar 2026:

Pessoa posando em um tapete vermelho diante de um painel claro com a palavra “OSCARS” repetida ao fundo. A pessoa veste um vestido preto tomara que caia, de modelagem ajustada, decorado com bordados florais multicoloridos que se destacam na parte frontal. O cabelo está preso em um penteado baixo e alinhado.
Legenda: Rose Byrne no Oscar 2026.
Foto: ANGELA WEISS / AFP.

Pessoa caminhando sobre o tapete vermelho diante de um painel claro com a palavra “OSCARS” repetida ao fundo. A pessoa usa um vestido longo em tom amarelo‑pálido, com tecido leve e esvoaçante que forma uma cauda atrás. O traje tem acabamento brilhante sutil e modelagem com laterais abertas perto da cintura.
Legenda: Atriz britânica Felicity Jones no Oscar 2026.
Foto: Angela Weiss/AFP.

Pessoa em traje lilás com alças finas, usando colar brilhante e brincos, posando diante do painel do Oscar.
Legenda: Chase Infiniti, de Uma Batalha Após a Outra, chegou ao Oscar 2026.
Foto: Angela Weiss/AFP.

Pessoa usando vestido vermelho tomara que caia, com cabelo preso e posando diante do painel do Oscar.
Legenda: Renate Reinsve, protagonista de Valor Sentimental, no tapete vermelho do Oscar 2026.
Foto: Angela Weiss/AFP.

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