Oscar 2026: o que Timothée Chalamet declarou que gerou polêmica e pode afetar votação

O ator Timothée Chalamet, que concorre ao Oscar de Melhor Ator por seu papel em "Marty Supreme", enfrenta um desgaste em sua campanha após declarações polêmicas sobre o universo da ópera e do balé.

O episódio, ocorrido durante um evento da revista Variety em 21 de fevereiro, gerou reações negativas de instituições renomadas e pode impactar diretamente o resultado da premiação.

A polêmica e a reação da indústria

Durante uma entrevista ao lado de Matthew McConaughey, Chalamet afirmou que não teria interesse em trabalhar com ópera ou balé.

O ator chegou a declarar: "Ei, mantenha essa coisa viva, mesmo que pareça que ninguém se importe com isso", o que foi interpretado como um desdém pelas artes clássicas, apesar de ele ter ressaltado posteriormente seu respeito pelos profissionais da área.

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A repercussão foi imediata. Clayton Davis, editor-chefe da Variety, avaliou que as chances de vitória de Chalamet "praticamente evaporaram" após as falas, indicando que seu estilo de campanha já vinha atraindo críticas de votantes e profissionais da indústria.

Instituições como o Metropolitan Opera, de Nova York, e o Royal Ballet and Opera, do Reino Unido, manifestaram-se publicamente, defendendo a relevância e a "magia" das performances ao vivo em resposta ao comentário do ator.

Ascensão de concorrentes

O desgaste da imagem de Chalamet pode beneficiar outros nomes na disputa, especialmente o brasileiro Wagner Moura, indicado por "O Agente Secreto".

De acordo com o repórter Kyle Buchanan, do The New York Times, Moura pode se tornar o principal destinatário de um "voto anti-Chalamet".

Buchanan observa que parte dos eleitores da Academia demonstra resistência em apoiar concorrentes muito jovens, preferindo nomes com trajetórias mais consolidadas em Hollywood.

Wagner Moura, já conhecido por trabalhos como "Narcos" e o recente "Guerra Civil", tem tido sua trajetória comparada à de Fernanda Torres no ano anterior.

Além de Moura, a categoria de Melhor Ator conta com nomes de peso como Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio e Ethan Hawke.

Especialistas apontam que a ordem em que os filmes são assistidos pelos votantes também é um fator determinante.

O fato de Chalamet ter atingido o auge de sua exposição cedo demais na temporada, somado às polêmicas recentes, pode dar vantagem a concorrentes cuja atenção dos eleitores comece a crescer na reta final da votação.