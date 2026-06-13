Quem era Vovô Anésio, influenciador digital que morreu neste sábado (13)

Sucesso no TikTok e Instagram, o idoso viralizou na internet com interações divertidas ao lado do neto.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
13 de Junho de 2026 - 14:58 (Atualizado às 14:59)
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Legenda: Criador de conteúdo era um fenômeno em diferentes plataformas.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Vovô Anésio se tornou um dos rostos mais conhecidos da internet brasileira. O influenciador digital, que morreu neste sábado (13), aos 88 anos, surgiu nas redes sociais ao ter sua rotina em casa exibida para seguidores — que logo se tornaram milhares.

Os vídeos eram gravados e publicados pelo seu neto, Caio Fiori, que sempre aparecia provocando Anésio em momentos comuns e o surpreendia com perguntas ou brincadeiras.

As reações às provocações do neto, com xingamentos e respostas atravessadas, fizeram do idoso um fenômeno em diferentes plataformas.

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O TikTok foi a principal vitrine de Vovô Anésio. No aplicativo de vídeos curtos, ele acumulou mais de 3 milhões de seguidores, com publicações que ultrapassavam a marca de dezenas de milhões de visualizações.

O formato foi replicado no Reels do Instagram e no Shorts do YouTube. Nessas redes, ele também atraiu milhões de inscritos e seguidores, criando uma leva de fãs que acompanhava o dia a dia da família.

A partida de Vovó Anésio

A informação de que ele morreu foi divulgada pela família ainda pela manhã deste sábado por meio de um comunicado no seu perfil, identificado como "o vovô do Brasil".

"Hoje nos despedimos de alguém que deixou marcas de amor, sabedoria e bondade por onde passou. Seu sorriso, seus ensinamentos e seu carinho permanecerão vivos em cada lembrança, em cada história compartilhada e em cada coração que teve o privilégio de conhecê-lo", dizia a legenda da postagem.

O influenciador estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, desde sexta-feira (12), em decorrência de uma parada cardiorrespiratória.

Esta não havia sido a primeira internação do tiktoker neste ano. Em março, ele já havia passado pela UTI para se recuperar de uma cirurgia motivada por um acidente doméstico.

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