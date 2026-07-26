Conheça Marcella Kozinski, vencedora do Miss Universe Brasil 2026

A paranaense Marcella Kozinski, de 26 anos, foi consagrada como a nova Miss Universe Brasil.

O concurso foi realizado na noite deste sábado (25), em São Paulo, e definiu a modelo que irá representar o Brasil no concurso Miss Universe em novembro, em Porto Rico.

Segundo o Splash UOL, antes mesmo de levar a coroa, Marcella já tinha uma carreira já consolidada no mundo dos concurso de beleza.

Natural de Curitiba, ela participou do primeiro concurso de Miss internacional em 2019, na China, e venceu o Miss Paraná em 2021.

No mesmo ano, ela foi coroada Miss Ilha do Mel, destino turístico que a levou ao 1º lugar do Miss Universe em 2026.

Marcella já afirmou, em entrevistas, que começou a disputar competições de beleza enquanto enfrentava o luto da perda do pai.

Nessa época, ela recebeu o primeiro convite para um concurso de miss.

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Além de modelo, ela já teve uma marca de roupas, mas deixou o empreendedorismo para se dedicar às passarelas em São Paulo.

Como foi o concurso

Segundo a CNN, o Miss Universe Brasil deste ano trouxe mudanças em relação ao formato realizado há mais de sete décadas.

Desta vez, além de concorrentes de cada estado, a competição incluiu representantes de rotas turísticas e regiões culturais do País — como a própria ganhadora, que representou a Ilha do Mel —, o que fez com que o número de participantes fosse recorde.

Ao todo, 31 concorrentes disputaram o título de Miss Universe Brasil 2026.

Durante a competição, um dos momentos de destaque de Marcella foi quando a apresentadora Adriane Galisteu, que integrou o time de jurados do concurso, perguntou sobre a importância da representatividade das mulheres.

Em resposta à Galisteu, Kozinski defendeu a autenticidade como melhor caminho para que as mulheres tenham mais destaque.

“Ser autêntica sempre vai ser o melhor caminho. Nós não somos iguais, somos bem diferentes uns dos outros, mas, quando inspiramos autenticidade, quando somos nós mesmos, nós inspiramos outras pessoas a trabalharem com a sua verdade também”, declarou.

Ceará na disputa

A representante do Ceará, Leila Carvalho, de 22 anos, se tornou uma das favoritas nas redes sociais, mas não avançou na disputa.

Além de Marcella, o pódio foi formado por Flávia Klemz, do Espírito Santo, que ficou em 2º lugar, e Jaqueline Ciocci, da Chapada Diamantina (BA), que ocupou o 3º lugar.