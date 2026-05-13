Câmara aprova criação de rota turístico-religiosa no Cariri cearense
Projeto reconhece oficialmente circuito que integra Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e Santana do Cariri.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (13) o Projeto de Lei 5878/25, que cria a Rota Turística Religiosa do Cariri, conectando quatro municípios cearenses: Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e Santana do Cariri.
A proposta é de autoria do deputado Yury do Paredão (MDB-CE) e segue agora para análise do Senado Federal.
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Os pontos âncora da rota serão as estátuas de Padre Cícero (Juazeiro do Norte), Nossa Senhora de Fátima (Crato), Santo Antônio (Barbalha) e Menina Benigna (Santana do Cariri), referências da devoção popular e da identidade cultural da região.
Infraestrutura e governança
O texto autoriza o governo federal, em cooperação com o Estado do Ceará e os municípios envolvidos, a apoiar ações de fortalecimento da infraestrutura turística, incluindo sinalização, acessibilidade e qualificação profissional.
Também prevê a criação de um comitê de acompanhamento com representantes dos poderes executivos federal, estadual e municipal, do setor turístico e de comunidades religiosas.
A rota poderá ser integrada ao Plano Nacional de Turismo e a outras iniciativas federais de desenvolvimento do turismo cultural e religioso.
Potencial econômico
Para o autor do projeto, o reconhecimento oficial estrutura uma demanda já existente. Os quatro municípios recebem, ao longo do ano, contingente expressivo de peregrinos e visitantes atraídos pela combinação de religiosidade, história e identidade cultural.
"Apesar do potencial religioso, cultural e socioeconômico desses municípios, a região carece de uma iniciativa formal que integre e fortaleça a promoção coordenada do turismo. A criação da Rota Turística Religiosa do Cariri atende a essa demanda", disse.
Com informações da Agência Câmara.