Mais de 30 cidades do Ceará têm potencial de consumo bilionário em 2026; veja lista

Os cearenses podem movimentar até R$ 236 bilhões no consumo de bens e serviços em 2026, segundo dados da nova edição do IPC Maps. Desse total, R$ 208 bi vêm do ambiente urbano e R$ 28 bi do rural. O montante absoluto significa retração de 2% sobre o indicador do ano passado.

Nesse cenário, 34 cidades cearenses cearenses ultrapassaram a marca de R$ 1 bilhão em potencial de consumo em 2026.

Fortaleza soma R$ 91,5 bilhões de potencial, volume 9 vezes superior ao do segundo colocado, Caucaia (R$ 10,3 bi).

Juazeiro do Norte desponta como o principal polo consumidor do interior, na terceira posição estadual, com R$ 8,4 bilhões. O Diário do Nordeste teve acesso aos dados em primeira mão.

Veja o ranking das cidades com potencial de consumo acima de R$ 1 bi

1. Fortaleza: R$ 91,5 bilhões

R$ 91,5 bilhões 2. Caucaia: R$ 10,3 bilhões

R$ 10,3 bilhões 3. Juazeiro do Norte: R$ 8,4 bilhões

R$ 8,4 bilhões 4. Maracanaú: R$ 6,6 bilhões

R$ 6,6 bilhões 5. Sobral: R$ 5,9 bilhões

R$ 5,9 bilhões 6. Crato: R$ 3,7 bilhões

R$ 3,7 bilhões 7. Iguatu: R$ 2,9 bilhões

R$ 2,9 bilhões 8. Eusébio: R$ 2,6 bilhões

R$ 2,6 bilhões 9. Itapipoca: R$ 2,6 bilhões

R$ 2,6 bilhões 10. Maranguape: R$ 2,6 bilhões

R$ 2,6 bilhões 11. Pacatuba: R$ 2,2 bilhões

R$ 2,2 bilhões 12. Horizonte: R$ 2,1 bilhões

R$ 2,1 bilhões 13. Russas: R$ 2,1 bilhões

R$ 2,1 bilhões 14. Barbalha: R$ 2,0 bilhões

R$ 2,0 bilhões 15. Aquiraz: R$ 2,0 bilhões

R$ 2,0 bilhões 16. Quixadá: R$ 1,98 bilhão

R$ 1,98 bilhão 17. Itaitinga: R$ 1,9 bilhão

R$ 1,9 bilhão 18. Crateús: R$ 1,8 bilhão

R$ 1,8 bilhão 19. Quixeramobim: R$ 1,8 bilhão

R$ 1,8 bilhão 20. Pacajus: R$ 1,8 bilhão

R$ 1,8 bilhão 21. Tianguá: R$ 1,8 bilhão

R$ 1,8 bilhão 22. Aracati: R$ 1,8 bilhão

R$ 1,8 bilhão 23. Limoeiro do Norte: R$ 1,7 bilhão

R$ 1,7 bilhão 24. Cascavel: R$ 1,7 bilhão

R$ 1,7 bilhão 25. Canindé: R$ 1,6 bilhão

R$ 1,6 bilhão 26. Morada Nova: R$ 1,4 bilhão

R$ 1,4 bilhão 27. Tauá: R$ 1,3 bilhão

R$ 1,3 bilhão 28. São Gonçalo do Amarante: R$ 1,3 bilhão

R$ 1,3 bilhão 29. Brejo Santo: R$ 1,3 bilhão

R$ 1,3 bilhão 30. Camocim: R$ 1,3 bilhão

R$ 1,3 bilhão 31. Icó: R$ 1,2 bilhão

R$ 1,2 bilhão 32. Acaraú: R$ 1,2 bilhão

R$ 1,2 bilhão 33. Trairi: R$ 1,0 bilhão

R$ 1,0 bilhão 34. Beberibe: R$ 1,0 bilhão

Algumas cidades do ranking se destacaram ao ganhar posições na lista. É o caso de Horizonte, que saltou 5 colocações e Itaitinga, que subiu 4.

Ambas ganharam relevância econômica com novos empreendimentos de grande porte. No caso de Horizonte, desponta o Polo Automotivo, onde são produzidos carros elétricos; em Itaitinga, o avanço se dá, sobretudo, com base na expansão do hub logístico de e-commerce e de indústrias.

Por segmento econômico, habitação lidera o ranking no Ceará, com R$ 47,7 bi projetados. Em seguida, aparecem alimentação no domicílio (R$ 25 bi) e veículo próprio (R$ 22 bi).

O que é o potencial de consumo

O indicador combina variáveis socioeconômicas como renda das famílias, massa salarial, população, nível de emprego formal, arrecadação de impostos e dados do varejo local. O resultado é uma estimativa de quanto aquela população tem disponível para gastar em bens e serviços.

Para que serve na prática

Os dados são amplamente usados por empresas para decisões de expansão — abertura de lojas, definição de praças de vendas, dimensionamento de equipes comerciais e análise de concorrência por território.



Vale frisar que o índice mede potencial, não consumo realizado. Ele indica onde existe demanda latente, mas não captura fatores como oferta disponível, infraestrutura logística ou comportamento efetivo do consumidor, o que exige leitura combinada com outros indicadores, como o PIB municipal e dados do IBGE sobre renda domiciliar.