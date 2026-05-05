Shopee instala primeiro Centro de Distribuição no Ceará e acirra disputa do e-commerce

A Shopee deu início às operações de seu primeiro Centro de Distribuição (CD) no Ceará. O equipamento fica em Itaitinga, cidade da RMF que concentra os principais galpões logísticos do e-commerce no Estado.

Este é o 21º CD da companhia estrangeira no País e faz parte de um movimento de expansão logística da empresa em meio ao acirramento da competição entre grandes players das vendas online, como Amazon e Mercado Livre.

A presença de CDs em hubs regionais é essencial para acelerar as entregas a um público cada vez mais exigente (e ansioso). A Amazon, vale lembrar, já possui um grande galpão em Itaitinga desde 2021.

Segundo a Shopee, cerca de 300 empregos, entre diretos e indiretos, são esperados. O valor do investimento não foi revelado.

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Capacidade para 700 mil pedidos por dia

Além da unidade do Ceará, novos equipamentos logísticos também estão sendo implementados no Paraná e no Espírito Santo.

Os três novos empreendimentos operam em sistema de cross-docking, com rápida separação e envio das mercadorias até o destino final. Juntas, têm capacidade para processar aproximadamente 700 mil pedidos por dia.

A operação da empresa no Ceará já conta com 5 hubs logísticos localizados em Caucaia, Juazeiro do Norte, Sobral e na Capital, além de mais de 70 pontos de retirada, coleta e logística reversa. O estado hoje está no top 10 do Brasil com o maior número de vendedores ativos na plataforma.

“Com os novos centros, ampliamos nossa presença em regiões estratégicas e aproximamos ainda mais a operação dos consumidores locais, reduzindo prazos de entrega e fortalecendo o ecossistema de vendedores da região”, afirma Rafael Flores, head de expansão da Shopee.

Corredor logístico

O prefeito de Itaitinga, Marquinhos Tavares, afirma que a chegada de mais um player global de vendas online consolida a cidade como o maior corredor logístico do e-commerce cearense.

"Hoje, os produtos que os cearenses compram pela internet passam inevitavelmente por Itaitinga. É uma vocação que mudou a economia da cidade. Nosso PIB é o que mais cresce entre todos os municípios do Ceará", comenta o gestor.