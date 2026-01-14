Como uma cidade antes conhecida pelos presídios virou a economia que mais cresce no CE

Da Região Metropolitana de Fortaleza, desponta uma cidade cuja economia cresce a ritmo exponencial. O PIB (Produto Interno Bruto) de Itaitinga saltou quase 50% em apenas um ano, conforme o IBGE. Trata-se, de forma disparada, do maior crescimento entre todos os municípios cearenses (veja ranking abaixo).

A cidade, que hoje passa por uma rápida transformação econômica, era famosa por abrigar os principais presídios do Ceará. Virava notícia apenas quando havia fuga de encarcerados nas penitenciárias. A quebra de paradigma veio com o avanço de sua principal vocação: a logística.

Com a explosão do e-commerce na pandemia, a cidade, que já sediava Centros de Distribuição de grandes empresas por sua localização privilegiada, virou a queridinha de mega varejistas, como a Amazon, que se instalou lá em 2021.

Hub logístico

Legenda: Centro de Distribuição da Amazon, em Itaitinga Foto: Kid Junior

Um estudo da consultoria Newark mostra que Itaitinga concentra a maior metragem de condomínios logísticos do Nordeste, sendo o principal hub deste segmento na região.

No Sudeste, há modelos semelhantes - obviamente, guardando-se as adequadas proporções. Cajamar, na Região Metropolitana de São Paulo, e Extrema, em Minas Gerais, tornaram-se potências econômicas com aptidão similar.

"Quem anda pelo Anel Viário percebe rapidamente como Itaitinga se transforma em um grande espaço de desenvolvimento na logística. É um eixo de distribuição onde as empresas concentram seus esforços. Isso reduz custos e aumenta a eficiência", comenta o economista Ricardo Coimbra.

A expansão acelerada reflete, além da localização, com acesso ao Porto do Pecém e às rodovias mais importantes para escoamento de mercadorias, a combinação de incentivos fiscais, infraestrutura robusta dos condomínios logísticos e a ampliação de áreas destinadas a galpões industriais.

Oferta de empregos cresce

O progresso econômico mudou também o mercado de trabalho local. A cidade está constantemente no top 5 entre as que mais geram vagas de carteira assinada no Ceará e ganhou posições também no ranking estadual de arrecadação de impostos.

"É o município que mais cresceu proporcionalmente tanto na questão da arrecadação do ICMS, como também por conta da geração de riquezas na cidade. Nosso foco é o desenvolvimento econômico. Estamos em constantes tratativas para atrair empresas nacionais e internacionais e gerar oportunidades", comenta o prefeito Marquinhos Tavares.

O desafio agora é imobiliário. Novos condomínios logísticos estão em fase de desenvolvimento e negociação para se instalar na cidade, mas a escassez de terrenos disponíveis pode limitar o crescimento.

