Como uma cidade antes conhecida pelos presídios virou a economia que mais cresce no CE
Salto econômico em Itaitinga reflete chegada de grandes empresas e consolidação de hub logístico
Da Região Metropolitana de Fortaleza, desponta uma cidade cuja economia cresce a ritmo exponencial. O PIB (Produto Interno Bruto) de Itaitinga saltou quase 50% em apenas um ano, conforme o IBGE. Trata-se, de forma disparada, do maior crescimento entre todos os municípios cearenses (veja ranking abaixo).
A cidade, que hoje passa por uma rápida transformação econômica, era famosa por abrigar os principais presídios do Ceará. Virava notícia apenas quando havia fuga de encarcerados nas penitenciárias. A quebra de paradigma veio com o avanço de sua principal vocação: a logística.
Com a explosão do e-commerce na pandemia, a cidade, que já sediava Centros de Distribuição de grandes empresas por sua localização privilegiada, virou a queridinha de mega varejistas, como a Amazon, que se instalou lá em 2021.
Hub logístico
Um estudo da consultoria Newark mostra que Itaitinga concentra a maior metragem de condomínios logísticos do Nordeste, sendo o principal hub deste segmento na região.
No Sudeste, há modelos semelhantes - obviamente, guardando-se as adequadas proporções. Cajamar, na Região Metropolitana de São Paulo, e Extrema, em Minas Gerais, tornaram-se potências econômicas com aptidão similar.
"Quem anda pelo Anel Viário percebe rapidamente como Itaitinga se transforma em um grande espaço de desenvolvimento na logística. É um eixo de distribuição onde as empresas concentram seus esforços. Isso reduz custos e aumenta a eficiência", comenta o economista Ricardo Coimbra.
A expansão acelerada reflete, além da localização, com acesso ao Porto do Pecém e às rodovias mais importantes para escoamento de mercadorias, a combinação de incentivos fiscais, infraestrutura robusta dos condomínios logísticos e a ampliação de áreas destinadas a galpões industriais.
Oferta de empregos cresce
O progresso econômico mudou também o mercado de trabalho local. A cidade está constantemente no top 5 entre as que mais geram vagas de carteira assinada no Ceará e ganhou posições também no ranking estadual de arrecadação de impostos.
"É o município que mais cresceu proporcionalmente tanto na questão da arrecadação do ICMS, como também por conta da geração de riquezas na cidade. Nosso foco é o desenvolvimento econômico. Estamos em constantes tratativas para atrair empresas nacionais e internacionais e gerar oportunidades", comenta o prefeito Marquinhos Tavares.
O desafio agora é imobiliário. Novos condomínios logísticos estão em fase de desenvolvimento e negociação para se instalar na cidade, mas a escassez de terrenos disponíveis pode limitar o crescimento.
AS CIDADES DO CE COM MAIOR CRESCIMENTO NO PIB
- Itaitinga (48,08%): de R$ 1.588.814.000 para R$ 2.352.737.000.
- Tarrafas (31,95%): de R$ 88.539.000 para R$ 116.827.000.
- Brejo Santo (25,17%): de R$ 1.009.688.000 para R$ 1.263.863.000.
- Pereiro (25,12%): de R$ 30.452.000 para R$ 663.694.000.
- São Benedito (24,37%): de R$ 710.000.000 para R$ 883.024.000.
- Itatira (24,19%): de R$ 190.135.000 para R$ 236.128.000.
- Apuiarés (24,10%): de R$ 134.458.000 para R$ 166.864.000.
- Jaguaretama (23,25%): de R$ 257.163.000 para R$ 316.967.000.
- Boa Viagem (22,81%): de R$ 584.404.000 para R$ 717.721.000.
- Ararendá (21,92%): de R$ 117.634.000 para R$ 143.424.000