Novo Centro de Distribuição da Amazon no Ceará gera 400 empregos diretos e indiretos

Começou a operar nesta quinta-feira (28) o novo Centro de Distribuição da Amazon, em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza. O empreendimento inicia as operações com a proposta de gerar 400 vagas de emprego, entre oportunidades diretas e indiretas.

O CD é o primeiro da marca norte-americana no Estado e o terceiro no Nordeste.

O governador Camilo Santana pontua que a chegada do empreendimento "reflete a ampliação de nosso polo logístico regional". "A partir desta nova operação, serão gerados novos empregos e oportunidades para os cidadãos cearenses".

De acordo com a Amazon, na nova operação em Itaitinga, 50% dos cargos deverão ser ocupados por mulheres.

"Nós reconhecemos o constante esforço do governo em modernizar o ambiente de negócios e agradecemos todos os membros engajados em apoiar esse projeto de expansão, o que irá nos permitir servir nossos consumidores com mais excelência", ressalta o diretor de operações da Amazon no Brasil, Ricardo Pagani.

