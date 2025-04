Enel Ceará recebe multa de R$ 28,7 milhões por reclamações e má prestação de serviço

A Enel Distribuição Ceará foi multada em R$ 28,7 milhões pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) por demora no prazo de atendimento, reclamações e má prestação de serviço. Uma inspeção foi feita pelo órgão entre abril e agosto de 2024, e constatou problemas nos pedidos de novas ligações ou necessidade de obras.

Segundo o apurado pelo ente regulador, o prazo estabelecido por lei para o atendimento a clientes que solicitam novas ligações de energia foi ultrapassado pela Enel em mais de 28,7%.

Ainda conforme a Arce, entre janeiro e dezembro de 2024 a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) recebeu 12.856 reclamações contra a Enel Ceará, por motivos diversos. Em 2025, até essa quinta-feira (24), já são contabilizadas 4.208 reclamações.

Em nota, a Enel Ceará informa que já foi notificada da multa e que "irá responder dentro dos prazos regulamentares estabelecidos". Sobre os problemas nas obras, a distribuidora disse que "os dados analisados se referem ao período entre 2022 e 2023, quando houve um grande volume de pedidos de obras".

"Ainda sobre o tema, é importante ressaltar que a empresa está trabalhando para diminuir o prazo para conclusão das obras em toda sua área de concessão, aumentando o número de equipes de extensão de rede em cerca de 30% até o fim do primeiro semestre deste ano", diz texto.

A empresa ainda ressaltou que um recente plano de investimentos prevê R$ 7,4 bilhões até 2027, recursos esses que serão usados para normalizar o tempo de atendimento de novos clientes. "Esse novo patamar de investimento representa um aumento de 54% em relação ao plano anterior, que totalizava R$ 4,8 bilhões de investimentos previstos para o período de 2024 a 2026", pontuou a Enel.

A nota destacou ainda que "além disso, a empresa também irá ampliar o número de profissionais em campo, contratando 1.340 novos colaboradores nos anos de 2025 e 2026 para atuar, principalmente, na operação em campo. A Enel Ceará reforça ainda que segue comprometida com a melhoria contínua do fornecimento de energia e atendimento à nova demanda em todo o estado".

Gravidade da multa

Rafael De Paula, presidente da Arce, pontuou que as infrações são reincidentes, e que o órgão segue em vigilância. "Nós não queremos o dinheiro da Enel, mas sim que os serviços sejam prestados da forma como deve ser, de acordo com a Lei. Portanto, seguimos vigilantes e atentos, cumprindo nosso papel com sociedade", indica.

Para o coordenador de energia da Agência Reguladora, Cássio Tersandro, a gravidade da multa se dá pelo impacto aos consumidores: "A demora por suprimento de energia pode causar prejuízos residenciais e comerciais, como também provocar queda da produtividade industrial, quando se tem demanda reprimida. Portanto, é algo que tem impactado diretamente na economia".

Enel acumulou quase R$ 54 milhões em multas em 2024

Em 2024, a Enel Distribuição Ceará acumulou R$ 53,8 milhões em multas aplicadas pela A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), valor recorde em seis anos.

Foram três multas ano passado, e a maior foi uma de R$ 28,5 milhões em agosto de 2024, por constantes quedas de energia. A Enel recorreu dessa penalidade e até o último dia 15 de abril, conforme apurado pelo Diário do Nordeste, o caso estava na fase de recursos.

Três meses depois, em novembro, a Arce multou novamente a Enel, dessa vez por não cumprimento de prazos de obras de deslocamento e estruturação da rede elétrica, no valor de R$ 10,2 milhões. Esse processo também está em recurso.

A única multa já paga foi uma de março do ano passado, no montante de R$ 14 milhões. A agência reguladora verificou que a Enel Ceará cobrou de forma indevida multas por procedimento irregular na medição de energia, o "gato".

Veja nota da Enel na íntegra

A Enel Distribuição Ceará informa que foi oficialmente notificada da multa e que irá responder dentro dos prazos regulamentares estabelecidos. A distribuidora esclarece que os dados analisados se referem ao período entre 2022 e 2023, quando houve um grande volume de pedidos de obras.

Ainda sobre o tema, é importante ressaltar que a empresa está trabalhando para diminuir o prazo para conclusão das obras em toda sua área de concessão, aumentando o número de equipes de extensão de rede em cerca de 30% até o fim do primeiro semestre deste ano. Cabe pontuar que o recente plano de investimentos anunciado pela companhia, o qual prevê um aporte de R$ 7,4 bilhões até 2027, tem como um dos seus objetivos viabilizar a normalização do tempo de atendimento à conexão de novos clientes. Esse novo patamar de investimento representa um aumento de 54% em relação ao plano anterior, que totalizava R$ 4,8 bilhões de investimentos previstos para o período de 2024 a 2026. Além disso, a empresa também irá ampliar o número de profissionais em campo, contratando 1.340 novos colaboradores nos anos de 2025 e 2026 para atuar, principalmente, na operação em campo. A Enel Ceará reforça ainda que segue comprometida com a melhoria contínua do fornecimento de energia e atendimento à nova demanda em todo o estado.