Mercado dos Pinhões e São Sebastião poderão ter gestão compartilhada entre Fecomércio e Prefeitura

A gestão de equipamentos municipais e culturais de Fortaleza como o Mercado dos Pinhões e o Mercado São Sebastião poderá ser compartilhada entre o Sistema Fecomércio e a Prefeitura de Fortaleza. Segundo a Fecomércio divulgou nesta terça-feira (23), o processo está na fase inicial, com realização de estudos e levantamentos técnicos.

A previsão é de que no primeiro trimestre de 2026 sejam apresentados projetos de médio e longo prazo. O órgão ressaltou que as propostas serão construídas em diálogo permanente com os permissionários que têm comércios nesses mercados.

"As adequações e melhorias necessárias serão realizadas de forma conjunta, sempre avaliadas e chanceladas pelo poder público municipal", informou a Fecomércio, em nota.

O Diário do Nordeste solicitou informações sobre a futura gestão à Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), e aguarda retorno para atualizar esta matéria.

Veja também Negócios Veja o ranking das 10 cidades mais pobres do Ceará, com base no PIB Automóvel IPVA 2026 cai até 16,11% entre carros mais vendidos no Ceará; veja valores e modelos Negócios PIS/Pasep 2025 pode ser sacado até 29 de dezembro

Modernização e ampliação

Conforme o Sistema Fecomércio, a proposta deve incluir "modernização das estruturas, a definição do conjunto de serviços, a ampliação das opções de entretenimento, cultura e lazer e a integração desses espaços ao entorno urbano, com atenção especial à requalificação do Centro da cidade e ao fortalecimento do turismo local".

"As ações previstas incluem, ainda, programas de qualificação e capacitação profissional desenvolvidos pelo Sesc e pelo Senac, com apoio de parceiros do Sistema S, como o Sebrae, ampliando oportunidades, fortalecendo os negócios locais e tornando os espaços mais atrativos para a população e para os turistas", diz texto.