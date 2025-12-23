IPVA 2026 cai até 16,11% entre carros mais vendidos no Ceará; veja valores e modelos
Apesar da redução observada, valor médio do IPVA ficará mais caro em 2026 no Ceará.
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 terá uma queda de até 16,11% entre os 10 modelos de carros mais comercializados em dezembro de 2025 no Ceará, considerando os veículos fabricados em 2024.
A redução é resultado da desvalorização dos automóveis ao longo dos anos. As alíquotas do IPVA seguem as mesmas de anos anteriores, de 1% a 3,5% do valor venal dos veículos.
Veja também
O Jeep Compass Limited T foi o modelo analisado que apresentou maior queda no valor do IPVA de 2025 para 2026, com uma redução de R$1.021,63 (16,11%). Já o Volkswagen Polo Track MA ficou com a menor variação da tarifa entre os anos: uma queda de 0,93%, cerca de R$ 16,67.
Os valores do IPVA para 2025 e 2026 foram obtidos junto à Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-CE), enquanto os dados do ranking dos 10 veículos mais comercializados em dezembro deste ano no Estado são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Para assegurar a comparabilidade entre os anos, foram considerados exclusivamente os modelos fabricados em 2024.
Veja a redução do IPVA para os 10 carros mais vendidos em dezembro de 2025 no Ceará*
|
|
|
|
|
|
|Jeep Commander OVR T270
|R$ 7.879,66
|R$ 7.273,91
|– R$ 605,75
|– 7,69%
|3,50%
|Hyundai Creta 1 TA Platinum
|R$ 4.300,47
|R$ 4.211,73
|– R$ 88,74
|– 2,06%
|3,00%
|BYD Song Plus GS DM
|R$ 7.151,69
|R$ 6.427,58
|– R$ 724,11
|– 10,13%
|3,50%
|Volkswagen Polo Track MA
|R$ 1.799,05
|R$ 1.782,38
|– R$ 16,67
|– 0,93%
|2,50%
|Fiat Argo Drive 1.0
|R$ 1.848,75
|R$ 1.788,55
|– R$ 60,20
|– 3,26%
|2,50%
|Fiat Mobi Like
|R$ 1.479,40
|R$ 1.444,78
|– R$ 34,62
|– 2,34%
|2,50%
|Chevrolet Onix 10MT HB
|R$ 1.928,98
|R$ 1.760,05
|– R$ 168,93
|– 8,76%
|2,50%
|Volkswagen Cross Sense Tsi
|R$ 3.170,07
|R$ 3.101,55
|− R$ 68,52
|– 2,16%
|3,00%
|Chevrolet Tracker T A LT
|R$ 3.521,55
|R$ 3.445,65
|– R$ 75,90
|– 2,16%
|3,00%
|Jeep Compass Limited T
|R$ 6.342,25
|R$ 5.320,62
|− R$1.021,63
|– 16,11%
|3,50%
Valor médio do IPVA sobe em 2026 no Ceará
Apesar da redução de valores entre os carros mais vendidos, o IPVA ficará, em média, mais caro em 2026 para o contribuinte cearense.
Segundo o secretário estadual da Fazenda, Fabrízio Gomes, houve valorização de cerca de 1% no preço dos veículos usados no Estado.
Assim, uma vez que o cálculo do imposto é diretamente impactado pelo comportamento do mercado automotivo, embora alguns modelos sofram redução de preço, a média geral registrou alta, o que eleva a base de cálculo do tributo.
A expectativa para 2026 é que o Ceará arrecade cerca de R$ 2,2 bilhões com a tarifa, um aumento de 11,91% em comparação ao ano anterior.
Além do aumento médio do imposto em 2026, o número também é resultado da expansão da frota circulante e da projeção de vendas de veículos novos.
Como é calculado o IPVA?
O cálculo da tarifa utiliza a Tabela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que indica os valores de cada veículo no mercado nacional.
Para chegar ao valor do IPVA de cada meio de transporte, aplica-se a alíquota correspondente do bem sobre o montante definido para o item na Tabela Fipe.
Neste ano, as alíquotas do IPVA seguem as mesmas de anos anteriores, de 1% a 3,5%.
O patamar mais baixo desse índice é reservado a ônibus, micro-ônibus e caminhões, locadoras de veículos, e motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos de até 125 cilindradas que não possuam infrações de trânsito.
Já os veículos tributados com maior percentual são automóveis, caminhonetes, camionetas e utilitários com potência superior a 180 cavalos, assim como motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos acima de 300 cavalos.
Confira as alíquotas para cada tipo de veículo
|Veículos
|Observação
|Alíquota
|Automóveis, caminhonete, camionetas e utilitários
|Até 100cv
|2,50%
|Automóveis, caminhonete, camionetas e utilitários
|100cv até 180cv
|3,00%
|Automóveis, caminhonete, camionetas e utilitários
|Acima de 180cv
|3,50%
|Ônibus, micro-ônibus e caminhões/Locadoras
|1,00%
|Motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos
|Até 125cc - SEM infração de trânsito em 2025
|1,00%
|Motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos
|Até 125cc - COM infração de trânsito em 2025
|2,00%
|Motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos
|125cc até 300cc
|3,00%
|Motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos
|Acima de 300cc
|3,50%
|Veículos elétricos
|2,00 - 3,00%
Saiba como ter descontos no IPVA
Os contribuintes que pagarem o imposto em cota única recebem um desconto de 5% no valor da tarifa. Além disso, participantes do programa "Sua Nota Tem Valor" podem receber mais 5% de abatimento no valor do IPVA.
Além disso, algumas pessoas têm direito à isenção do IPVA no Ceará, como:
- Pessoas com deficiência;
- Táxi e mototáxi;
- Ônibus, micro-ônibus, vans e topiques de transporte público e ônibus intermunicipal;
- Veículos com potência inferior a 50cc;
- Proprietários de máquinas agrícolas e terraplenagem;
- Proprietários de veículos com mais de 15 anos de fabricação.
Quem optar pelo parcelamento poderá fazê-lo em cinco prestações fixas, com vencimentos entre fevereiro e junho de 2026.
Os boletos de pagamento poderão ser emitidos a partir de 1º de janeiro, no site da Sefaz ou pelo Assistente Virtual do número (85) 3108-1404, que é WhatsApp.
Fique atento! Antes de efetuar o pagamento, certifique-se de que o número de telefone da Sefaz que você adicionou possui o selo verde de verificação e se está sob a titularidade da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará.
Ao pagar por Pix, além de verificar a titularidade, recomenda-se conferir se o CNPJ é, de fato, o da Sefaz-CE (07.954.597/0001-52).
Veja o calendário de pagamento do IPVA 2026:
- Cota única: Até 30 de janeiro;
- Primeira parcela: Até 13 de fevereiro;
- Segunda parcela: Até 13 de março;
- Terceira parcela: Até 13 de abril;
- Quarta parcela: Até 13 de maio;
- Quinta parcela: Até 12 de junho.
Confira a tabela do IPVA 2026 clicando abaixo:
Mais informações
Plantão Fiscal: (85) 3108-2200