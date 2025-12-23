IPVA 2026 cai até 16,11% entre carros mais vendidos no Ceará; veja valores e modelos

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 terá uma queda de até 16,11% entre os 10 modelos de carros mais comercializados em dezembro de 2025 no Ceará, considerando os veículos fabricados em 2024.

A redução é resultado da desvalorização dos automóveis ao longo dos anos. As alíquotas do IPVA seguem as mesmas de anos anteriores, de 1% a 3,5% do valor venal dos veículos.

O Jeep Compass Limited T foi o modelo analisado que apresentou maior queda no valor do IPVA de 2025 para 2026, com uma redução de R$1.021,63 (16,11%). Já o Volkswagen Polo Track MA ficou com a menor variação da tarifa entre os anos: uma queda de 0,93%, cerca de R$ 16,67.

Os valores do IPVA para 2025 e 2026 foram obtidos junto à Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-CE), enquanto os dados do ranking dos 10 veículos mais comercializados em dezembro deste ano no Estado são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Para assegurar a comparabilidade entre os anos, foram considerados exclusivamente os modelos fabricados em 2024.

Veja a redução do IPVA para os 10 carros mais vendidos em dezembro de 2025 no Ceará*

*A lista dos 10 carros mais vendidos em dezembro de 2025 no Ceará segundo a Fenabrave conta com o modelo Tera na 3ª colocação. No entanto, o veículo não foi considerado nesta comparação por ter sido lançado no meio deste ano. Para completar o top 10, foi incluído o modelo Compass, 11º lugar entre os carros mais vendidos em dezembro de 2025 no Ceará, de acordo com a Fenabrave. Modelo IPVA 2025 (pago) IPVA 2026 (a pagar) Diferença (R$) Variação (%) Alíquota(%) Jeep Commander OVR T270 R$ 7.879,66 R$ 7.273,91 – R$ 605,75 – 7,69% 3,50% Hyundai Creta 1 TA Platinum R$ 4.300,47 R$ 4.211,73 – R$ 88,74 – 2,06% 3,00% BYD Song Plus GS DM R$ 7.151,69 R$ 6.427,58 – R$ 724,11 – 10,13% 3,50% Volkswagen Polo Track MA R$ 1.799,05 R$ 1.782,38 – R$ 16,67 – 0,93% 2,50% Fiat Argo Drive 1.0 R$ 1.848,75 R$ 1.788,55 – R$ 60,20 – 3,26% 2,50% Fiat Mobi Like R$ 1.479,40 R$ 1.444,78 – R$ 34,62 – 2,34% 2,50% Chevrolet Onix 10MT HB R$ 1.928,98 R$ 1.760,05 – R$ 168,93 – 8,76% 2,50% Volkswagen Cross Sense Tsi R$ 3.170,07 R$ 3.101,55 − R$ 68,52 – 2,16% 3,00% Chevrolet Tracker T A LT R$ 3.521,55 R$ 3.445,65 – R$ 75,90 – 2,16% 3,00% Jeep Compass Limited T R$ 6.342,25 R$ 5.320,62 − R$1.021,63 – 16,11% 3,50%

Valor médio do IPVA sobe em 2026 no Ceará

Apesar da redução de valores entre os carros mais vendidos, o IPVA ficará, em média, mais caro em 2026 para o contribuinte cearense.

Segundo o secretário estadual da Fazenda, Fabrízio Gomes, houve valorização de cerca de 1% no preço dos veículos usados no Estado.

Assim, uma vez que o cálculo do imposto é diretamente impactado pelo comportamento do mercado automotivo, embora alguns modelos sofram redução de preço, a média geral registrou alta, o que eleva a base de cálculo do tributo.

A expectativa para 2026 é que o Ceará arrecade cerca de R$ 2,2 bilhões com a tarifa, um aumento de 11,91% em comparação ao ano anterior.

Além do aumento médio do imposto em 2026, o número também é resultado da expansão da frota circulante e da projeção de vendas de veículos novos.

Como é calculado o IPVA?

O cálculo da tarifa utiliza a Tabela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que indica os valores de cada veículo no mercado nacional.

Para chegar ao valor do IPVA de cada meio de transporte, aplica-se a alíquota correspondente do bem sobre o montante definido para o item na Tabela Fipe.

Neste ano, as alíquotas do IPVA seguem as mesmas de anos anteriores, de 1% a 3,5%.

O patamar mais baixo desse índice é reservado a ônibus, micro-ônibus e caminhões, locadoras de veículos, e motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos de até 125 cilindradas que não possuam infrações de trânsito.

Já os veículos tributados com maior percentual são automóveis, caminhonetes, camionetas e utilitários com potência superior a 180 cavalos, assim como motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos acima de 300 cavalos.

Confira as alíquotas para cada tipo de veículo

Veículos Observação Alíquota Automóveis, caminhonete, camionetas e utilitários Até 100cv 2,50% Automóveis, caminhonete, camionetas e utilitários 100cv até 180cv 3,00% Automóveis, caminhonete, camionetas e utilitários Acima de 180cv 3,50% Ônibus, micro-ônibus e caminhões/Locadoras 1,00% Motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos Até 125cc - SEM infração de trânsito em 2025 1,00% Motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos Até 125cc - COM infração de trânsito em 2025 2,00% Motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos 125cc até 300cc 3,00% Motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos Acima de 300cc 3,50% Veículos elétricos 2,00 - 3,00%

Saiba como ter descontos no IPVA

Os contribuintes que pagarem o imposto em cota única recebem um desconto de 5% no valor da tarifa. Além disso, participantes do programa "Sua Nota Tem Valor" podem receber mais 5% de abatimento no valor do IPVA.

Além disso, algumas pessoas têm direito à isenção do IPVA no Ceará, como:

Pessoas com deficiência;

Táxi e mototáxi;

Ônibus, micro-ônibus, vans e topiques de transporte público e ônibus intermunicipal;

Veículos com potência inferior a 50cc;

Proprietários de máquinas agrícolas e terraplenagem;

Proprietários de veículos com mais de 15 anos de fabricação.

Quem optar pelo parcelamento poderá fazê-lo em cinco prestações fixas, com vencimentos entre fevereiro e junho de 2026.

Os boletos de pagamento poderão ser emitidos a partir de 1º de janeiro, no site da Sefaz ou pelo Assistente Virtual do número (85) 3108-1404, que é WhatsApp.

Fique atento! Antes de efetuar o pagamento, certifique-se de que o número de telefone da Sefaz que você adicionou possui o selo verde de verificação e se está sob a titularidade da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará.

Ao pagar por Pix, além de verificar a titularidade, recomenda-se conferir se o CNPJ é, de fato, o da Sefaz-CE (07.954.597/0001-52).

Veja o calendário de pagamento do IPVA 2026:

​Cota única: Até 30 de janeiro;

Até 30 de janeiro; Primeira parcela: Até 13 de fevereiro;

Até 13 de fevereiro; Segunda parcela: Até 13 de março;

Até 13 de março; Terceira parcela: Até 13 de abril;

Até 13 de abril; Quarta parcela: Até 13 de maio;

Até 13 de maio; Quinta parcela: Até 12 de junho.

Confira a tabela do IPVA 2026 clicando abaixo:

Parte 1

Parte 2

Parte 3

Mais informações

Plantão Fiscal: (85) 3108-2200