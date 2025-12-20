IPVA mais barato do Ceará em 2026 é R$ 247,58; veja veículos com menores valores

Em 2026, o menor valor pago como Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) será de R$ 247,58. A informação foi divulgada nessa sexta-feira (19), junto à tabela de pagamento do IPVA 2026, pela Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz).

O valor é referente ao Changhe M100 CH7101, fabricado em 2012, avaliado em R$ 9,9 mil. Outro IPVA que está entre os mais baixos é o do RDK/Tiger, de 2010. Com valor venal de pouco mais de R$ 11 mil, o valor do imposto de carros desse modelo e ano será de R$ 275,20 em 2026.

Em contrapartida, proprietários de veículos de carros de alto padrão podem pagar mais de R$ 200 mil de IPVA no ano que vem. É o caso de uma Ferrari 812 GTS, ano 2023, cujo valor de venda é de R$ 6,7 milhões. Conforme divulgado pela Sefaz-CE, o IPVA do veículo será de R$ 236,5 mil.

Veja o calendário de pagamento do IPVA 2026:

Cota única: Até 30 de janeiro

Primeira parcela: Até 13 de fevereiro

Segunda parcela: Até 13 de março

Terceira parcela: Até 13 de abril

Quarta parcela: Até 13 de maio

Quinta parcela: Até 12 de junho

Os boletos de pagamento poderão ser emitidos a partir de 1º de janeiro de 2026, no site da Sefaz ou por meio do Assistente Virtual: (85) 3108-1404 (WhatsApp).

Antes de iniciar o processo de pagamento pelo WhatsApp, é indicado certificar-se de que o número de telefone da Sefaz que você adicionou possui o selo verde de verificação e se está sob a titularidade da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará.

Ao pagar por Pix, além de verificar a titularidade, recomenda-se conferir se o CNPJ é, de fato, o da Sefaz-CE (07.954.597/0001-52).