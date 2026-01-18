Quase 12 mil motoristas do Ceará têm renovação automática da CNH após adesão ao Bom Condutor

O Ceará já soma 11.798 motoristas com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) renovada automaticamente desde a implementação da Medida Provisória do Bom Condutor, segundo dados do Ministério dos Transportes. Com isso, o Estado aparece entre os três com maior volume de renovações no Nordeste, atrás apenas da Bahia e de Pernambuco.

Em todo o País, 323.459 condutores tiveram a renovação automática do documento em menos de uma semana. A medida beneficia motoristas sem infrações de trânsito nos últimos 12 meses e inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

Além de reduzir etapas burocráticas, o Ministério estima que as renovações automáticas tenham gerado uma economia para os condutores em taxas, exames e procedimentos administrativos que deixaram de ser cobrados.

A renovação da CNH ocorre de forma automática para motoristas cadastrados no RNPC quando o documento vence, sem custos adicionais. A adesão ao Registro pode ser feita pelo aplicativo CNH Digital ou pelo portal da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Veja as restrições para o acesso à renovação automática:

Pessoas com 70 anos ou mais não estão aptas à medida;

não estão aptas à medida; Condutores a partir dos 50 anos podem utilizar a renovação automática apenas uma vez, no vencimento do documento, sem cobrança de taxas ou exigência de exames presenciais;

podem utilizar a renovação automática apenas uma vez, no vencimento do documento, sem cobrança de taxas ou exigência de exames presenciais; Motoristas que tiveram a validade da CNH reduzida por recomendação médica , em casos de doenças progressivas ou condições que demandem acompanhamento contínuo de saúde, também não se enquadram na regra;

, em casos de doenças progressivas ou condições que demandem acompanhamento contínuo de saúde, também não se enquadram na regra; Quem está com o documento vencido há mais de 30 dias, conforme estabelece a legislação de trânsito, também não é contemplado.

Quem foi beneficiado com a renovação automática

Entre os beneficiados no País, a maior parte possui habilitação na categoria B, voltada para automóveis (52%). Em seguida aparecem as categorias AB, que incluem carros e motocicletas (45%), e A, específica para motos (3%).

Veja também Ceará CE não tem prazo para cadastrar instrutores autônomos de CNH Ceará Governo Federal cobra Detran-CE sobre regras da CNH do Brasil e órgão responde; veja novidades

No recorte regional, o Nordeste contabiliza mais de 64 mil renovações automáticas. Após Bahia (15.226) e Pernambuco (12.927), o Ceará aparece em terceiro lugar, seguido por Rio Grande do Norte, Maranhão, Alagoas, Paraíba, Sergipe e Piauí.

A maior concentração de renovações está no Sudeste, liderado por São Paulo, com 86.770 documentos renovados automaticamente, seguido por Minas Gerais (35.771), Rio de Janeiro (29.343) e Espírito Santo (7.825).

O Sul soma mais de 53 mil renovações, enquanto Centro-Oeste e Norte registraram 26.929 e 18.257, respectivamente.