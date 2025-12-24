Veja o valor do IPVA 2026 dos 10 carros eletrificados mais vendidos no Ceará
Carros eletrificados têm alíquota entre 2,5% e 3,5%.
O valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 para os automóveis eletrificados, sejam 100% elétricos ou híbridos, mais vendidos no Ceará oscila entre R$ 2.559,75 e R$ 7.654,01. A emissão do boleto estará disponível a partir de 1º de janeiro, e os contribuintes poderão obter desconto de até 10% no pagamento do imposto.
Com fabricação de 2024, o Toyota Cross Híbrido lidera as vendas de veículos eletrificados no Estado, com 1.403 unidades emplacadas, conforme levantamento da NeoCharge, empresa especializada em eletromobilidade. Para esse modelo, o IPVA em 2026 será de R$ 5.137,53.
Na segunda posição entre os mais comercializados aparece o Corolla, também da Toyota, cujo imposto devido no próximo ano é de R$ 5.064,09.
Já o menor valor de IPVA entre os eletrificados mais vendidos é o do Dolphin Mini GS EV, da BYD. Os proprietários do veículo pagarão R$ 2.559,75 de tributo.
Veja o valor do IPVA 2026 para os 10 carros eletrificados mais vendidos do Ceará
- Cross Híbrido (Toyota): R$ 5.137,53
- Corolla Híbrido (Toyota:R$ 5.064,09
- Dolphin Mini GS5EV (BYD): R$ 2.559,75
- Song Plus GS DM (BYD): R$ 6.427,58
- Song Pro GS DM (BYD): R$ 5.972,37
- Dolphin GS 180EV (BYD): R$ 3.025,50
- HAVAL H6 PHEV 19: R$ 7.047,32
- HAVAL H6 PREM PHEV: R$ 7.654,01
- KING GS DM (BYD): R$ 5.972,37
Confira a tabela do IPVA 2026 clicando abaixo:
Calendário IPVA 2026
|Cota única
|30/01
|Primeira parcela
|13/02
|Segunda parcela
|
13/03
|Terceira parcela
|13/04
|Quarta parcela
|13/05
|Quinta parcela
|12/06
Quem pode obter isenção
Têm direito à isenção do IPVA as pessoas com deficiência; os proprietários de máquinas agrícolas e de veículos utilizados no transporte público, como táxis, ônibus, micro-ônibus, vans, topics, além de ônibus intermunicipais e motocicletas com potência inferior a 50 cilindradas; e os donos de veículos com mais de 15 anos de fabricação.
Do montante arrecadado com o imposto, metade é destinada ao Tesouro Estadual, enquanto os outros 50% ficam com os municípios onde os veículos estão registrados.
Desconto
O contribuinte que optar pelo pagamento em cota única terá redução de 5% no valor total do IPVA. De acordo com a Secretaria, esse abatimento pode ser ampliado com a soma do desconto oferecido pelo programa Sua Nota Tem Valor.
A iniciativa premia os participantes por meio de sorteios mensais. Quem pode participar: cidadãos que possuam CPF e instituições sem fins lucrativos sediadas no Ceará, que atuem em áreas como assistência social, educação e saúde. Na prática, qualquer pessoa com CPF pode se inscrever, inclusive turistas;
Como participar: o cadastro pode ser feito pelo site oficial do programa ou pelo aplicativo Ceará App, disponível para Android e iOS;
Cadastro dos dados: é necessário preencher o formulário com informações pessoais, aceitar o termo eletrônico e selecionar uma instituição cadastrada para concorrer aos prêmios. Após a finalização, o participante recebe um e-mail para confirmação da inscrição.
Mais informações:
Plantão Fiscal: (85) 3108.2200
*Estagiária sob supervisão do jornalista Hugo Nascimento.