Veja o valor do IPVA 2026 dos 10 carros eletrificados mais vendidos no Ceará

Carros eletrificados têm alíquota entre 2,5% e 3,5%.

Escrito por
Ana Alice Freire* ana.freire@svm.com.br
Automóvel
Fotografia em plano médio de um carro elétrico compacto BYD Dolphin Mini, na cor branco perolado, trafegando por uma rua urbana. O veículo está em foco no centro da imagem, apresentando design moderno com faróis afilados e a placa Mercosul TOY1D48. Ao fundo, à esquerda, um motociclista e uma passageira em uma moto vermelha aparecem levemente desfocados, assim como os elementos da calçada e postes em primeiro plano, criando profundidade e destaque para o automóvel principal.
Legenda: O BYD Dolphin Mini é o dono do IPVA mais barato entre os 10 eletrificados mais vendidos no Estado.
Foto: Ismael Soares

O valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 para os automóveis eletrificados, sejam 100% elétricos ou híbridos, mais vendidos no Ceará oscila entre R$ 2.559,75 e R$ 7.654,01. A emissão do boleto estará disponível a partir de 1º de janeiro, e os contribuintes poderão obter desconto de até 10% no pagamento do imposto.

Com fabricação de  2024, o Toyota Cross Híbrido lidera as vendas de veículos eletrificados no Estado, com 1.403 unidades emplacadas, conforme levantamento da NeoCharge, empresa especializada em eletromobilidade. Para esse modelo, o IPVA em 2026 será de R$ 5.137,53.

Na segunda posição entre os mais comercializados aparece o Corolla, também da Toyota, cujo imposto devido no próximo ano é de R$ 5.064,09.

Já o menor valor de IPVA entre os eletrificados mais vendidos é o do Dolphin Mini GS EV, da BYD. Os proprietários do veículo pagarão R$ 2.559,75 de tributo. 

Veja o valor do IPVA 2026 para os 10 carros eletrificados mais vendidos do Ceará

  1. Cross Híbrido (Toyota): R$ 5.137,53
  2. Corolla Híbrido (Toyota:R$ 5.064,09
  3. Dolphin Mini GS5EV (BYD): R$ 2.559,75
  4. Song Plus GS DM (BYD): R$ 6.427,58
  5. Song Pro GS DM (BYD): R$ 5.972,37
  6. Dolphin GS 180EV (BYD): R$ 3.025,50
  7. Dolphin Mini GS EV (BYD): R$ 2.559,75
  8. HAVAL H6 PHEV 19: R$ 7.047,32
  9. HAVAL H6 PREM PHEV: R$ 7.654,01
  10. KING GS DM (BYD): R$ 5.972,37

Confira a tabela do IPVA 2026 clicando abaixo:

Calendário IPVA 2026

Cota única 30/01
Primeira parcela 13/02
Segunda parcela

13/03
Terceira parcela 13/04
Quarta parcela 13/05
Quinta parcela 12/06

Quem pode obter isenção

Têm direito à isenção do IPVA as pessoas com deficiência; os proprietários de máquinas agrícolas e de veículos utilizados no transporte público, como táxis, ônibus, micro-ônibus, vans, topics, além de ônibus intermunicipais e motocicletas com potência inferior a 50 cilindradas; e os donos de veículos com mais de 15 anos de fabricação.

Do montante arrecadado com o imposto, metade é destinada ao Tesouro Estadual, enquanto os outros 50% ficam com os municípios onde os veículos estão registrados.

Desconto

O contribuinte que optar pelo pagamento em cota única terá redução de 5% no valor total do IPVA. De acordo com a Secretaria, esse abatimento pode ser ampliado com a soma do desconto oferecido pelo programa Sua Nota Tem Valor.

A iniciativa premia os participantes por meio de sorteios mensais. Quem pode participar: cidadãos que possuam CPF e instituições sem fins lucrativos sediadas no Ceará, que atuem em áreas como assistência social, educação e saúde. Na prática, qualquer pessoa com CPF pode se inscrever, inclusive turistas;

Como participar: o cadastro pode ser feito pelo site oficial do programa ou pelo aplicativo Ceará App, disponível para Android e iOS;

Cadastro dos dados: é necessário preencher o formulário com informações pessoais, aceitar o termo eletrônico e selecionar uma instituição cadastrada para concorrer aos prêmios. Após a finalização, o participante recebe um e-mail para confirmação da inscrição. 

Mais informações:

Plantão Fiscal: (85) 3108.2200

*Estagiária sob supervisão do jornalista Hugo Nascimento.

