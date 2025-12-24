Veja o valor do IPVA 2026 dos 10 carros eletrificados mais vendidos no Ceará

O valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 para os automóveis eletrificados, sejam 100% elétricos ou híbridos, mais vendidos no Ceará oscila entre R$ 2.559,75 e R$ 7.654,01. A emissão do boleto estará disponível a partir de 1º de janeiro, e os contribuintes poderão obter desconto de até 10% no pagamento do imposto.

Com fabricação de 2024, o Toyota Cross Híbrido lidera as vendas de veículos eletrificados no Estado, com 1.403 unidades emplacadas, conforme levantamento da NeoCharge, empresa especializada em eletromobilidade. Para esse modelo, o IPVA em 2026 será de R$ 5.137,53.

Na segunda posição entre os mais comercializados aparece o Corolla, também da Toyota, cujo imposto devido no próximo ano é de R$ 5.064,09.

Já o menor valor de IPVA entre os eletrificados mais vendidos é o do Dolphin Mini GS EV, da BYD. Os proprietários do veículo pagarão R$ 2.559,75 de tributo.

Veja o valor do IPVA 2026 para os 10 carros eletrificados mais vendidos do Ceará

Cross Híbrido (Toyota): R$ 5.137,53 Corolla Híbrido (Toyota:R$ 5.064,09 Dolphin Mini GS5EV (BYD): R$ 2.559,75 Song Plus GS DM (BYD): R$ 6.427,58 Song Pro GS DM (BYD): R$ 5.972,37 Dolphin GS 180EV (BYD): R$ 3.025,50 Dolphin Mini GS EV (BYD): R$ 2.559,75 HAVAL H6 PHEV 19: R$ 7.047,32 HAVAL H6 PREM PHEV: R$ 7.654,01 KING GS DM (BYD): R$ 5.972,37