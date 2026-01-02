BYD ultrapassa Tesla em vendas e se torna maior montadora de carros elétricos do mundo

A estadunidense Tesla anunciou nesta sexta-feira (2) que vendeu menos veículos do que era esperado no quarto trimestre de 2025. Com isso, a liderança de mercado de veículos elétricos do mundo agora passa para a montadora chinesa BYD.

Uma das propriedades de Elon Musk, a Tesla encerrou o ano vendendo cerca de 1,64 milhão de veículos elétricos. Nesta quinta-feira (1º), a BYD, por sua vez, comunicou ter vendido 2,26 milhões.

Já era previsto que as vendas do Tesla cairiam ao longo do ano. Os especialistas do setor indicaram que a demanda por veículos elétricos levará tempo para se estabilizar nos Estados Unidos após a eliminação do crédito fiscal de US$ 7,5 mil (mais de R$ 41 mil) no fim de setembro de 2025.

Antes dessa medida, a Tesla já enfrentava dificuldades nas vendas em mercados-chave, devido ao apoio de Musk ao presidente Donald Trump e a outros políticos de direita.

A montadora também enfrenta a crescente concorrência da BYD e de outras empresas chinesas, além de gigantes europeus. Na quinta-feira, a BYD, sediada em Shenzhen e que também produz carros híbridos, anunciou vendas recordes de veículos elétricos no ano passado.

BYD tem 30 anos de mercado e domina Ásia

Conhecida como "Biyadi" em chinês, ou por seu slogan em inglês "Build Your Dreams" (Construa seus sonhos), a BYD foi fundada em 1995 e originalmente era especialista na fabricação de baterias.

A gigante do setor passou a dominar o altamente competitivo mercado chinês de "veículos de energia nova", termo que abrange diversos modelos, desde os totalmente elétricos até os híbridos plug-in.

A China é o maior mercado desse tipo de veículos, mas a montadora busca expandir sua presença no exterior, já que os padrões de consumo cada vez mais sensíveis ao preço na China estão afetando sua rentabilidade.

Apesar das elevadas tarifas estadunidenses, enfrentadas também por outros fabricantes chineses, a empresa está crescendo no Sudeste Asiático, no Oriente Médio e na Europa. Em 2024, a Tesla havia superado a BYD em vendas de veículos elétricos com uma margem estreita: 1,79 milhão contra 1,76 milhão.

Tesla aumenta valor de acordo apesar de desaceleração

Mesmo perdendo a liderança para a concorrente chinesa, as ações da Tesla subiram nesta sexta-feira na pré-abertura do mercado em Nova York.

Dan Ives, da Wedbush Securities, destacou que o número de vendas trimestrais da Tesla ficou muito acima das previsões de alguns analistas. Ele afirmou que a companhia enfrenta um “ambiente de demanda mais difícil após o fim do crédito fiscal para veículos elétricos, enquanto a Europa continua representando um obstáculo para suas entregas”.

Ives observou que a empresa ainda tem dificuldades para obter aprovações regulatórias na Europa e que as vendas podem voltar a crescer assim que esses entraves forem superados.

“As vendas em mercados menores e emergentes começaram a mostrar taxas de crescimento maiores do que o esperado, o que parece compensar as quedas em regiões-chave como China e Europa”, acrescentou.