IPVA 2026 de motos no Ceará varia de R$ 39,34 a R$ 10.431; veja modelos

Alíquotas a serem pagas pelos contribuintes permanecem mais uma vez inalteradas: de 1% a 3,5%.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Automóvel
Foto que contém a motocicleta BMW K 1600 GTL modelo 2025.
Legenda: BMW K 1600 GTL modelo 2025 tem o maior valor de IPVA para 2026 no Ceará.
Foto: BMW/Divulgação.

Os proprietários de motocicletas no Ceará devem pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 entre R$ 39,34 e R$ 10.431,30, conforme tabela divulgada em 20 de dezembro.

As alíquotas não tiveram alteração para o ano que vem e variam de 1% a 3,5% sobre o valor venal do veículo, dependendo do modelo e do ano de fabricação. 

A moto com o IPVA mais caro do Ceará é uma BWM K1600 GTL, fabricada em 2025. O modelo é avaliado em R$ 285,5 mil e pagará R$ 10.431,30 de

imposto, o que corresponde a 3,5% de alíquota. 

O mesmo modelo de motocicleta, mas com fabricação em 2024, tem o segundo imposto mais caro. Avaliado em R$ 278 mil, o veículo será tributado em R$ 9.788,24. 

Já o imposto mais barato entre as motocicletas é o da motocicleta Bashan I Jonny Hype 50, fabricado em 2012. O proprietário deve pagar IPVA de R$ 39,34 de imposto para regularizar o veículo, avaliado em R$ 2.375,00.

Confira a tabela do IPVA 2025 clicando abaixo:

Veja o calendário de pagamento do IPVA 2026:

  • Cota única: Até 30 de janeiro
  • Primeira parcela: Até 13 de fevereiro
  • Segunda parcela: Até 13 de março
  • Terceira parcela: Até 13 de abril
  • Quarta parcela: Até 13 de maio
  • Quinta parcela: Até 12 de junho

Os boletos de pagamento poderão ser emitidos a partir de 1º de janeiro de 2026, no site da Sefaz ou por meio do Assistente Virtual: (85) 3108-1404 (WhatsApp).

Antes de iniciar o processo de pagamento pelo WhatsApp, é indicado certificar-se de que o número de telefone da Sefaz que você adicionou possui o selo verde de verificação e se está sob a titularidade da Secretaria de Fazenda do Estado do Ceará.

Ao pagar por Pix, além de verificar a titularidade, recomenda-se conferir se o CNPJ é, de fato, o da Sefaz-CE (07.954.597/0001-52).

Quem tem direito à isenção? 

  • Pessoas com deficiência;
  • Táxi e mototáxi;
  • Ônibus, micro-ônibus, vans e topiques de transporte público e ônibus intermunicipal;
  • Veículos com potência inferior a 50cc;
  • Proprietários de máquinas agrícolas e terraplenagem;
  • Proprietários de veículos com mais de 15 anos de fabricação.

Do total arrecadado com o IPVA, 50% pertencem ao Tesouro Estadual e os outros 50% são destinados aos municípios onde os veículos estão licenciados. 

