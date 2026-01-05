Veja calendário do IPVA 2026 no Ceará e saiba como conseguir desconto

Os proprietários de veículos emplacados no Ceará já podem emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) para o pagamento do IPVA 2026.

Quem optar pela quitação em cota única e for participante do programa "Sua Nota Tem Valor" pode obter desconto de até 10% no valor do imposto.

Segundo a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), com uma frota estimada em 2,35 milhões de veículos, a expectativa de arrecadação é de R$ 2,24 bilhões, valor 11,91% superior ao registrado em 2025.

Descontos

5% de desconto para quem pagar em cota única até 30 de janeiro;

Mais 5% de desconto para participantes do "Sua Nota Tem Valor" que acumularam pontos entre dezembro de 2024 e novembro de 2025;

Os descontos são cumulativos, podendo chegar a 10%;

Calendário de pagamento do IPVA 2026 no Ceará

Cota única

30 de janeiro – pagamento com desconto de 5% (ou até 10%, se somado ao SNTV)

Parcelamento (até 5 parcelas)

13 de fevereiro

13 de março

13 de abril

13 de maio

12 de junho

O valor mínimo de cada parcela é de R$ 100. O desconto de até 5% do "Sua Nota Tem Valor" também pode ser aplicado no parcelamento, desde que o pagamento seja feito até o vencimento.

Alíquotas do IPVA

As alíquotas variam de 1% a 3,5% sobre o valor venal do veículo, conforme o tipo e a potência:

1%: ônibus, micro-ônibus, caminhões, veículos de locadoras e motocicletas até 125 cilindradas sem infrações;

Até 3,5%: automóveis, caminhonetes, camionetas e utilitários com potência superior a 180 cavalos, além de motocicletas acima de 300 cilindradas.

Emissão do DAE

O Documento de Arrecadação (DAE) já pode ser emitido:

Pelo Portal de Serviços da Sefaz-CE ;

; Pelo assistente virtual no WhatsApp: (85) 3108-1404.

A Sefaz orienta que, antes de efetuar o pagamento via WhatsApp, o contribuinte confirme se o número está sob a titularidade da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.