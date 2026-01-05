Diário do Nordeste
Veja calendário do IPVA 2026 no Ceará e saiba como conseguir desconto

Expectativa do Governo é arrecadar R$ 2,24 bilhões.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:31)
Automóvel
Pessoa sentada em frente a um computador visualizando um documento sobre o IPVA 2026. Na tela, aparece uma tabela com prazos de recolhimento do imposto no Ceará: cota única até 30/01/2026 com 5% de desconto e parcelas mensais de fevereiro a junho de 2026. Ao lado, há um destaque para o programa “Sua Nota Tem Valor”, que oferece desconto adicional de até 5%.
Legenda: Sefaz-CE divulgou aliquotas e datas do cronograma de pagamento do IPVA 2026.
Foto: João Lima Neto/SVM.

Os proprietários de veículos emplacados no Ceará já podem emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) para o pagamento do IPVA 2026.

Quem optar pela quitação em cota única e for participante do programa "Sua Nota Tem Valor" pode obter desconto de até 10% no valor do imposto.

Segundo a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), com uma frota estimada em 2,35 milhões de veículos, a expectativa de arrecadação é de R$ 2,24 bilhões, valor 11,91% superior ao registrado em 2025. 

Descontos

  • 5% de desconto para quem pagar em cota única até 30 de janeiro;
  • Mais 5% de desconto para participantes do "Sua Nota Tem Valor" que acumularam pontos entre dezembro de 2024 e novembro de 2025;
  • Os descontos são cumulativos, podendo chegar a 10%;

Calendário de pagamento do IPVA 2026 no Ceará

  • Cota única

30 de janeiro – pagamento com desconto de 5% (ou até 10%, se somado ao SNTV)

  • Parcelamento (até 5 parcelas)

13 de fevereiro
13 de março
13 de abril
13 de maio
12 de junho

O valor mínimo de cada parcela é de R$ 100. O desconto de até 5% do "Sua Nota Tem Valor" também pode ser aplicado no parcelamento, desde que o pagamento seja feito até o vencimento.

Alíquotas do IPVA

As alíquotas variam de 1% a 3,5% sobre o valor venal do veículo, conforme o tipo e a potência:

  • 1%: ônibus, micro-ônibus, caminhões, veículos de locadoras e motocicletas até 125 cilindradas sem infrações;
  • Até 3,5%: automóveis, caminhonetes, camionetas e utilitários com potência superior a 180 cavalos, além de motocicletas acima de 300 cilindradas.

Emissão do DAE

O Documento de Arrecadação (DAE) já pode ser emitido:

A Sefaz orienta que, antes de efetuar o pagamento via WhatsApp, o contribuinte confirme se o número está sob a titularidade da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.

Redação
Há 45 minutos
