Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

IPVA 2026 no Ceará: cota única vence nesta sexta-feira (30)

Contribuintes que optarem por esta modalidade têm desconto.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Automóvel
Avenida movimentada com múltiplos carros em trânsito e um ciclista em uma das faixas.
Legenda: Pagamento do IPVA 2026 em cota única vence nesta sexta-feira (30).
Foto: Ismael Soares/SVM.

Cidadãos com carros emplacados no Ceará têm até esta sexta-feira (30) para pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 com o desconto da cota única. Neste modelo de pagamento, há um abatimento de 5% no valor calculado. 

As alíquotas variam de 1% a 3,5% sobre o valor venal, a depender do modelo e do ano do veículo.

O boleto de pagamento é emitido no site da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-CE): basta clicar na aba "Imposto", escolher a opção “Emitir DAE IPVA” e preencher com os dados do veículo.

Os participantes do programa estadual Sua Nota Tem Valor, que conscientiza a população para pedir notas e cupons fiscais, também conseguem 5% de desconto. O desconto é válido para quem acumulou pontos entre novembro de 2024 e dezembro de 2025.

Os descontos de 5% referentes ao pagamento em cota única e ao programa Sua Nota Tem Valor são cumulativos, sendo possível, assim, chegar a 10%.

Veja também

teaser image
Automóvel

Veja calendário do IPVA 2026 no Ceará e saiba como conseguir desconto

teaser image
Automóvel

IPVA 2026 cai até 16,11% entre carros mais vendidos no Ceará; veja valores e modelos

teaser image
Automóvel

IPVA 2026 no Ceará: saiba quem tem direito à isenção e como pedir

Parcelamento do IPVA

Quem optar pelo parcelamento do imposto poderá dividir o pagamento em até cinco parcelas, com vencimento entre 13 de fevereiro e 12 de junho. O valor mínimo de cada parcela é de R$ 100.

Veja o calendário de pagamento do IPVA 2026:

  • Primeira parcela: Até 13 de fevereiro
  • Segunda parcela: Até 13 de março
  • Terceira parcela: Até 13 de abril
  • Quarta parcela: Até 13 de maio
  • Quinta parcela: Até 12 de junho

Quem é isento do imposto?

Com risco de multa, inscrição da dívida em órgãos estaduais e retenção do veículo, o pagamento do imposto é atribuído a uma grande parcela de condutores. Mas há grupos específicos de veículos e perfis de motoristas que não estão submetidos à obrigatoriedade. Confira:

  • Pessoas com deficiência;
  • Táxi e mototáxi;
  • Ônibus, micro-ônibus, vans e topiques de transporte público e ônibus intermunicipal;
  • Veículos com potência inferior a 50cc;
  • Proprietários de máquinas agrícolas e terraplenagem;
  • Proprietários de veículos com mais de 15 anos de fabricação.​

Outras dúvidas podem ser tiradas no plantão fiscal: (85) 3108-2200.

Avenida movimentada com múltiplos carros em trânsito e um ciclista em uma das faixas.
Automóvel

IPVA 2026 no Ceará: cota única vence nesta sexta-feira (30)

Contribuintes que optarem por esta modalidade têm desconto.

Redação
Há 34 minutos
Vista aérea de avenida larga com carros e motos em movimento.
Automóvel

Quase 12 mil motoristas do Ceará têm renovação automática da CNH após adesão ao Bom Condutor

A medida beneficia motoristas sem infrações de trânsito nos últimos 12 meses e inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).

Redação
18 de Janeiro de 2026
Aplicativo da Uber.
Automóvel

Confira lista de carros aceitos no Uber black em 2026

Novos critérios estabelecidos pela empresa começaram a valer este mês.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Uma mulher vista de costas e de perfil segura um smartphone em uma das mãos e uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) física na outra. Ela está levemente voltada para a direita, focando nos dispositivos. O celular, em sua mão esquerda, exibe uma tela branca com o logotipo do aplicativo
Automóvel

Saiba passo a passo para renovar a CNH 2026 de forma automática e sem custos

Nova regra vale apenas para a CNH digital e beneficia motoristas sem infrações nos últimos 12 meses.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Pessoa sentada em frente a um computador visualizando um documento sobre o IPVA 2026. Na tela, aparece uma tabela com prazos de recolhimento do imposto no Ceará: cota única até 30/01/2026 com 5% de desconto e parcelas mensais de fevereiro a junho de 2026. Ao lado, há um destaque para o programa “Sua Nota Tem Valor”, que oferece desconto adicional de até 5%.
Automóvel

Veja calendário do IPVA 2026 no Ceará e saiba como conseguir desconto

Expectativa do Governo é arrecadar R$ 2,24 bilhões.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Foto que contém marcas Tesla e BYD.
Automóvel

BYD ultrapassa Tesla em vendas e se torna maior montadora de carros elétricos do mundo

Companhia chinesa tem fábrica no Brasil.

Redação e AFP
02 de Janeiro de 2026
Moto e carro em deslocamento, em foco, com o fundo da imagem desfocado, mostrando movimento.
Automóvel

Cota única do IPVA 2026 no Ceará vence em janeiro e garante desconto

É possível pagar o imposto de uma vez até o dia 30 deste mês.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Na imagem, uma fotografia em ângulo médio e luz solar intensa mostra uma motoneta (scooter) azul brilhante estacionada em primeiro plano em uma rua pavimentada. A motoneta está levemente inclinada sobre o descanso lateral, com o guidão virado para a esquerda e o logotipo da Peugeot visível na parte frontal. Ao fundo, à direita, há uma fileira de várias outras motonetas azuis idênticas estacionadas contra um muro de pedra, sugerindo um ponto de aluguel. No topo do muro, há placas informativas e o nome
Automóvel

O que muda nas novas regras para ciclomotores, em vigor a partir de hoje (1º)

Uso de capacete, emplacamento e CNH estão entre as exigências.

Redação
01 de Janeiro de 2026
Foto que contém a motocicleta BMW K 1600 GTL modelo 2025.
Automóvel

IPVA 2026 de motos no Ceará varia de R$ 39,34 a R$ 10.431; veja modelos

Alíquotas a serem pagas pelos contribuintes permanecem mais uma vez inalteradas: de 1% a 3,5%.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Motociclistas parados em semáforo em avenida de Fortaleza.
Automóvel

Prefeitura de Fortaleza prorroga prazo para motociclistas de app solicitarem desconto no IPVA

O cadastro é feito online e gratuitamente.

Luana Severo
29 de Dezembro de 2025
Fotografia em plano médio de um carro elétrico compacto BYD Dolphin Mini, na cor branco perolado, trafegando por uma rua urbana. O veículo está em foco no centro da imagem, apresentando design moderno com faróis afilados e a placa Mercosul TOY1D48. Ao fundo, à esquerda, um motociclista e uma passageira em uma moto vermelha aparecem levemente desfocados, assim como os elementos da calçada e postes em primeiro plano, criando profundidade e destaque para o automóvel principal.
Automóvel

Veja o valor do IPVA 2026 dos 10 carros eletrificados mais vendidos no Ceará

Carros eletrificados têm alíquota entre 2,5% e 3,5%.

Ana Alice Freire*
24 de Dezembro de 2025
Tráfego intenso em avenida urbana, com carros, ônibus e motos circulando em vários sentidos durante o fim de tarde.
Automóvel

IPVA 2026 cai até 16,11% entre carros mais vendidos no Ceará; veja valores e modelos

Apesar da redução observada, valor médio do IPVA ficará mais caro em 2026 no Ceará.

Letícia do Vale
23 de Dezembro de 2025
Veículos em avenida de Fortaleza.
Automóvel

IPVA 2026 no Ceará: saiba quem tem direito à isenção e como pedir

Taxistas e mototaxistas estão entre condutores isentos do imposto

Redação
23 de Dezembro de 2025
Fluxo de veículos em avenida com três pistas, em Fortaleza.
Automóvel

Com valorização de veículos usados, IPVA 2026 no Ceará ficará mais caro

Apesar do aumento, alíquotas seguem as mesmas de anos anteriores, de 1% a 3,5%.

Paloma Vargas
22 de Dezembro de 2025
Foto de veículos no trânsito ilustra matéria sobre desconto no IPVA.
Automóvel

IPVA 2026: veja como conseguir desconto no pagamento do imposto

Contribuintes que efetuarem pagamento à vista, até 31 de janeiro, terão abatimento.

Redação
22 de Dezembro de 2025