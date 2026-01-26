IPVA 2026 no Ceará: cota única vence nesta sexta-feira (30)
Contribuintes que optarem por esta modalidade têm desconto.
Cidadãos com carros emplacados no Ceará têm até esta sexta-feira (30) para pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 com o desconto da cota única. Neste modelo de pagamento, há um abatimento de 5% no valor calculado.
As alíquotas variam de 1% a 3,5% sobre o valor venal, a depender do modelo e do ano do veículo.
O boleto de pagamento é emitido no site da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-CE): basta clicar na aba "Imposto", escolher a opção “Emitir DAE IPVA” e preencher com os dados do veículo.
Os participantes do programa estadual Sua Nota Tem Valor, que conscientiza a população para pedir notas e cupons fiscais, também conseguem 5% de desconto. O desconto é válido para quem acumulou pontos entre novembro de 2024 e dezembro de 2025.
Os descontos de 5% referentes ao pagamento em cota única e ao programa Sua Nota Tem Valor são cumulativos, sendo possível, assim, chegar a 10%.
Veja também
Parcelamento do IPVA
Quem optar pelo parcelamento do imposto poderá dividir o pagamento em até cinco parcelas, com vencimento entre 13 de fevereiro e 12 de junho. O valor mínimo de cada parcela é de R$ 100.
Veja o calendário de pagamento do IPVA 2026:
- Primeira parcela: Até 13 de fevereiro
- Segunda parcela: Até 13 de março
- Terceira parcela: Até 13 de abril
- Quarta parcela: Até 13 de maio
- Quinta parcela: Até 12 de junho
Quem é isento do imposto?
Com risco de multa, inscrição da dívida em órgãos estaduais e retenção do veículo, o pagamento do imposto é atribuído a uma grande parcela de condutores. Mas há grupos específicos de veículos e perfis de motoristas que não estão submetidos à obrigatoriedade. Confira:
- Pessoas com deficiência;
- Táxi e mototáxi;
- Ônibus, micro-ônibus, vans e topiques de transporte público e ônibus intermunicipal;
- Veículos com potência inferior a 50cc;
- Proprietários de máquinas agrícolas e terraplenagem;
- Proprietários de veículos com mais de 15 anos de fabricação.
Outras dúvidas podem ser tiradas no plantão fiscal: (85) 3108-2200.