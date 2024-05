Sua Nota Tem Valor: entenda como funciona o programa que paga até R$ 25 mil em prêmios

Os contribuintes cearenses podem concorrer a prêmios de até R$ 25 mil todos os meses. Para isso, os cidadãos precisam estar cadastrados no programa estadual ‘Sua Nota Tem Valor’ e acumular pontos por meio da inclusão do CPF no cupom fiscal no momento da compra.

Ao todo, são 15 prêmios mensais de R$ 5 mil e um prêmio geral de R$ 25 mil. Esses sorteios são realizados de forma regionalizada, de acordo com a divisão por áreas do Estado:

Prêmio geral - Independente do município - R$ 25 mil;

Área I - 5 prêmios de R$ 5 mil - Grande Fortaleza e Litoral Oeste/Vale do Curu;

Área II - 5 prêmios de R$ 5 mil - Litoral Norte, Serra de Ibiapaba, Sertão de Inhamuns, Sertão de Crateús, Sertão de Sobral, Maciço de Baturité e Vale do Jaguaribe;

Área III - 5 prêmios de R$ 5 mil - Cariri, Centro Sul, Sertão de Canindé, Sertão Central e Litoral Leste.

A iniciativa da Secretaria da Fazenda (Sefaz) do Ceará busca conscientizar acerca da importância de pedir a nota fiscal, além de combater a sonegação fiscal e reduzir a concorrência desleal.

Os participantes do programa também podem obter até 5% de desconto no IPVA, a depender da pontuação acumulada no ano. Além disso, o contribuinte adota, no momento do cadastro, uma instituição sem fins lucrativos credenciada para também acumular pontos e participar do sorteio junto com ele.

COMO SE CADASTRAR?

Para fazer parte do programa, os cidadãos precisam se cadastrar no site do ‘Sua Nota Tem Valor’ ou por meio do aplicativo ‘Ceará App’, que está disponível nos sistemas Android e IOS.

Após efetivar o cadastro, o contribuinte precisa solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal no momento da compra. São válidos também os cupons fiscais eletrônicos (CF-e), as notas fiscais eletrônicas (NF-e) e as notas fiscais de consumidor eletrônicas (NFC-e).

Com isso, o consumidor passará a acumular pontos, que serão convertidos em bilhetes para concorrer aos sorteios. A cada R$ 50 de documentos fiscais válidos é gerado um ponto que se transforma em bilhete. É possível acompanhar a quantidade de pontos pelo aplicativo ‘Sua Nota Tem Valor’.

Confira os limites de pontuação:

10 pontos por compra

100 pontos por mês

15 compras por dia em um estabelecimento

PRÓXIMO SORTEIO

Os bilhetes do sorteio são gerados mensalmente e divulgados no site do ‘Sua Nota Tem Valor’. Foram computados 5.181.097 bilhetes que concorrerão ao 46º sorteio do programa a partir das notas fiscais de compras realizadas em abril. A próxima edição ocorrerá no dia 15 de maio, sendo promovida pela Loteria Federal.

No total, serão sorteados R$ 175 mil por meio dos 16 prêmios, incluindo o geral de R$ 25 mil. Além disso, as associações sem fins lucrativos serão contempladas com o rateio de R$ 300 mil, dividido entre aquelas que atingirem o Índice de Engajamento Social.