Inscrições para seleção de professor substituto da UFC começam na segunda-feira (25)

Começam na segunda-feira (25) as inscrições para seleção de professor substituto da Universidade Federal do Ceará (UFC). São ofertadas 12 vagas para diferentes setores de estudo, nos campi de Fortaleza e Itapajé.

Na Capital, as oportunidades estão distribuídas entre os departamentos de Fitotecnia, Psicologia, Administração, Educação, Medicina, Fisioterapia, além do curso de Música e do setor de Audiovisual.

Em Itapajé, as vagas são para o setor de Programação e Metodologias e para o setor de Redes de Computadores.

A remuneração básica varia entre R$ 2.437,59 e R$ 3.412,63, a depender do regime de horas, mas selecionados com mestrado ou doutorado terão acréscimo de valores.

>> Veja edital

Inscrição

Os interessados devem solicitar a inscrição no processo exclusivamente pelo e-mail da unidade/subunidade interessada, disponíveis no edital.

O requerimento de inscrição estará disponível no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFC (PROGEP), no caminho: "Concursos e Processos Seletivos" > "Legislação e Formulários" > "Formulários e Requerimento de Inscrição", no qual deverá constar o setor de estudo para o qual o candidato pretende concorrer.

O período de inscrição varia de acordo com o departamento escolhido. A seleção será feita por meio de provas escrita e didática, além de prova prática-oral para o setor de estudo Percussão.